Bayer Leverkusen'den Florian Wirtz için rekor talep!

Bayer Leverkusen, devlerin radarında olan Florian Wirtz'in bonservisini belirledi.

Bild'de yer alan habere göre; Alman ekibi, genç oyuncunun bonservis rakamını 150 milyon euro olarak belirledi.

Haberde Leverkusen'in Arsenal, Bayern Münih, Manchester City ve Real Madrid'in takip ettiği oyuncudan ciddi bir bonservis kazanmak istediği yazıldı.