Almanya Bundesliga 9'uncu hafta mücadelesinde milli futbolcular Ömer Toprak ve Nuri Şahin'in formalarını giydiği Werder Bremen deplasmanda Bayer Leverkusen ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmada ev sahibinin golleri 4'üncü dakikada Ömer Toprak kendi kalesine ve 58'inci dakikada Lucas Alario'dan gelirken, konuk takımın gollerini 40'ıncı dakikada Milot Rashica ve 48'inci dakikada Davy Klaassen kaydetti.

Mücadelede Werder Bremen'de forma giyen milli futbolcular Ömer Toprak ve Nuri Şahin sahaya ilk 11'de çıktı ve 90 dakika forma giydi. Bayer Leverkusen de ise Türk asıllı Alman futbolcu Kerem Demirbay 62 dakika sahada kaldı.