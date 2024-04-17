Bayern Münih: 1 - Arsenal: 0 | MAÇ SONUCU
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih, deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Arsenal'i evinde 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Alman devine yarı finali getiren gol 63. dakikada Joshua Kimmich'ten geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Bayern Münih ile Arsenal karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan müsabakayı 1-0'lık skorla kazanan Bayern Münih, adını yarı finale yazdırdı.
Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. 64. dakikada sol kanattan Raphael Guerreiro’nun ortasında penaltı noktası üzerinde Joshua Kimmich kafayla topu ağlara göndererek Bayern Münih’i 1-0 öne geçirdi. İlerleyen dakikalarda iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca Alman ekibi sahadan 1-0 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.
İki takım arasında oynanan ilk karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sonuçlanmıştı.