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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Bayern Münih: 1 - Arsenal: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Bayern Münih: 1 - Arsenal: 0 | MAÇ SONUCU

        UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih, deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Arsenal'i evinde 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Alman devine yarı finali getiren gol 63. dakikada Joshua Kimmich'ten geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2024 - 23:56 Güncelleme: 18.04.2024 - 00:18
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        Bayern Münih, yarı final biletini aldı!
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        UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Bayern Münih ile Arsenal karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan müsabakayı 1-0'lık skorla kazanan Bayern Münih, adını yarı finale yazdırdı.

        Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. 64. dakikada sol kanattan Raphael Guerreiro’nun ortasında penaltı noktası üzerinde Joshua Kimmich kafayla topu ağlara göndererek Bayern Münih’i 1-0 öne geçirdi. İlerleyen dakikalarda iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca Alman ekibi sahadan 1-0 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.

        İki takım arasında oynanan ilk karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sonuçlanmıştı.

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