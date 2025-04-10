EuroLeague'de liderlik için parkeye çıkıyor! Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 34. ve son hafta maçında Bayern Münih'e konuk oluyor. Normal sezonun son maçında liderlik şansı bulunan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i mağlup eder ve Olympiakos da mağlup olursa Avrupa Ligi'ni zirvede tamamlayacak. Karşılaşmanın oynanmasına kısa bir süre kala, Bayern Münih - Fenerbahçe Beko mücadelesinin maç saati basketbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Peki, "Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı yayıncı kuruluşu...
Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı heyecanlı bekleyiş başladı. SAP Garden’da oynanacak mücadelede, Damir Javor (Slovenya), Carlos Cortes (İspanya), Luka Kardum (Hırvatistan) hakem üçlüsü yönetecek. Peki, " Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? EuroLeague Bayern Münih - Fenerbahçe Beko basket maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
BAYERN - FENERBAHÇE BASKET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Bayern Münih - Fenerbahçe Beko arasındaki normal sezon son maçı 10 Nisan bu akşam saat 21:00'de oynanacak.
BAYERN - FENERBAHÇE BASKET MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA?
SAP Garden’da oynanacak mücadele S Sport'dan canlı olarak yayımlanacak.