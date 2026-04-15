Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Bayern Münih - Real Madrid maçı canlı izle: Bayern Münih - Real Madrid maçı hangi kanalda?

        Bayern Münih - Real Madrid maçı canlı yayın bilgisi: Bayern Münih - Real Madrid maçı hangi kanalda?

        Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşı maçında Real Madrid'i ağırlıyor. Santiago Bernabeu oynanan ilk maçta rakibine mağlup olan eflatun-beyazlılar, tur şansını zora soktu. Bayern Münih - Real Madrid karşılamasının maç saati ve yayıncı kuruluşu Allianz Arena'da oynanacak dev mücadele öncesinde futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, Bayern Münih - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İşte Bayern Münih - Real Madrid maçı canlı yayın izle bilgisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Nisan 2026 - 23:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesi erken final niteliğinde bir maça sahne oluyor. Bayern Münih, sahasında Real Madrid'i konuk ediyor. 2-1 rövanşında avantajlı skoru elde eden Alman devi, Madrid ekibini saf dışı bırakarak adını yarı finale yazdırmak istiyor. Kritik mücadele öncesinde Bayern Münih - Real Madrid maçının şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Bayern Münih - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Bayern Münih - Real Madrid maçı hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İşte muhtemel 11'ler...

        2

        BAYERN MUNIH - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Bayern Münih - Real Madrid maçı, 15 Nisan 2026 Çarşamba bu akşam saat 20.00'de oynanacak.

        3

        BAYERN MUNIH - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

        Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak mücadele Tabii Spor’dan canlı olarak yayınlanacak.

        4

        ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

        Milli futbolcumuz Arda Güler Bayern Münih karşısında sahaya ilk 11’de çıkması bekleniyor.

        5

        MUHTEMEL 11

        Bayern Münih: Neuer, Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic, Kimmich, Pavlovic, Olise, Gnabry, Diaz, Kane

        Real Madrid: Lunin, Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Carreras, Valverde, Camavinga, Bellingham, Arda Güler, Mbappe, Vinicius Jr

        6

        BAYERN MUNIH - REAL MADRID MAÇI CANLI İZLE

        Bayern Münih - Real Madrid maçı canlı izle ekranı maç saati yaklaştıkça sıklıkla araştırılan konular arasında yer aldı. Bayern Münih - Real Madrid maçını canlı izlemek için TRT Tabii dijital platformuna üye olmanız gerekiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bugün Ne Oldu? 15 Nisan 2026'nın haberleri: Ortaokulda silahlı saldırı, Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz, 1.67 milyar euro'luk imza

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor...KAHRAMANMARAŞ'TA ORTAOKULA SALDIRIKahramanmaraş'ta, bir ortaokulda 8. sınıf öğrenci silahlı saldırı düzenledi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer "1 öğretmen, 3 öğrenci olmak üzere 4 vefatımız, 20 de yaralımız var. Saldırıyı ger...
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
