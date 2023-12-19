Bayern Münih, Thomas Mülller'le sözleşme uzattı

Bayern Münih, Thomas Müller'in sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

Alman ekibinin resmi sitesinden yapılan açıklamada, deneyimli oyuncunun sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.

37 yaşındaki futbolcu, sözleşmesinin uzatılmasının ardından, "Bayern'deki yolculuğum devam ettiği için mutluyum. Takım ve kulüp olarak başarılı olmaya devam etmemiz için üzerime düşeni yapmak istiyorum. Bir yapı taşı olmak ve takımı doğru yönde yönlendirmeye yardımcı olmak benim için önemli. Taraftarlarımıza gollerimle, gollere katılımımla, oyuna olan sevgimle, futbol tutkumla ve umarım daha nice şampiyonluklarla ilham vermek istiyorum" dedi.

2009 yılından bu yana Bayern Münih'te forma giyen Alman futbolcu, 684 maçta 237 gol attı ve 261 asist yaptı.