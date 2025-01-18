Bayern Münih - Wolfsburg: 3-2 (MAÇ SONUCU)
Almanya Bundesliga'da lider Bayern Münih, 18. haftada konuk ettiği Wolfsburg'u 3-2 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı. Bavyera ekibini üç puana taşıyan golleri Goretzka, Olise ve Kimmich kaydetti.
Almanya Bundesliga'da lider Bayern Münih yoluna doludizgin devam ediyor. Liderlik koltuğunda oturan Bavyera ekibi, 18. haftada ağırladığı Wolfsburg'u gol düellosu şeklinde geçen maçta 3-2'lik skorla mağlup etti.
Bayern'e üç puanı getiren golleri 20'de Leon Goretzka, 39'da Michael Olise ve 45'te Joshua Kimmich kaydetti.
Wolfsburg'un golleri ise 24 ve 88'de Mohamed Amoura'dan geldi.
Ligde üst üste 4. kez kazanan Bayern Münih puanını 45'e çıkarırken, 7. sıradaki Wolfsburg 27 puanda kaldı.