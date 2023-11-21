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        Haberler Magazin Baykut Badem'in acı günü - Magazin haberleri

        Baykut Badem'in acı günü

        Senarist ve oyuncu Baykut Badem'in babası Cemal Badem hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2023 - 13:38 Güncelleme: 21.11.2023 - 13:38
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        "Hayatta yazdığım en zor iki satır"
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        Bir dönemin fenomen dizilerinden olan 'Ekmek Teknesi'nde canlandırdığı 'Süha' karakteriyle tanınan Baykut Badem, babasının ölümüyle sarsıldı.

        Uzun süredir senaristlik yapan Baykut Badem'in babası Cemal Badem vefat etti.

        Baykut Badem acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu: Hayatta yazdığım en zor iki satır. Canım babam Cemal Badem'i kaybettik. Mekânın cennet olsun babam, Cenab-ı Allah yerini sevdiklerine yakın eylesin… "Cenazemiz yarın (bugün) İzmit Fevziye Camii’nden ikindi namazında kaldırılacaktır"

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        #Baykut Badem
        #Cemal Badem
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