Kurban Bayramı yaklaşırken televizyon izleyicileri, bayram haftasında dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırmaya başladı. Sevilen yapımların takipçileri, kanalların güncel yayın akışlarını inceleyerek dizilerin ekran macerasına ara verip vermeyeceğini merak ediyor. Peki, diziler bayram haftasında var mı, Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir, Kızılcık Şerbeti, Eşref Rüya, Arka Sokaklar, A.B.İ. ve Kuruluş Orhan yayınlanacak mı? İşte bayram haftasına özel TV yayın akışı detayları…
BAYRAM HAFTASINDA DİZİLER VAR MI?
Bu yıl Kurban Bayramı 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak ve 4 gün boyunca devam edecek.
Güncel TV yayın akışı bilgilerine göre Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir, Kızılcık Şerbeti, Eşref Rüya, Arka Sokaklar, A.B.İ ve Kuruluş Orhan dizilerinin bayram haftasındaki yayın durumları netleşmeye başladı. İşte yayın akışında durumu belli olan diziler şöyle:
UZAK ŞEHİR, EŞREF RÜYA, ARKA SOKAKLAR BAYRAMDA YAYINLANACAK MI?
25 Mayıs 2026 Pazartesi günü Uzak Şehir saat 20.00’de tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
27 Mayıs 2026 Çarşamba günü Eşref Rüya yerine saat 20.00’de Şarkılar Bizi Söyler programının tekrar bölümü ekrana gelecek.
29 Mayıs 2026 Cuma günü ise Arka Sokaklar saat 20.00’de tekrar bölümüyle seyirciyle buluşacak.
KIZILCIK ŞERBETİ BAYRAMDA VAR MI, YOK MU?
Show TV'nin 29 Mayıs 2026 Cuma tarihli yayın akışı henüz yayınlanmadı. Konuya ilişkin yeni bir gelişme olması halinde detaylar haber içeriğine eklenecektir.
TAŞACAK BU DENİZ BAYRAMDA YENİ BÖLÜM VAR MI?
TRT1'in 29 Mayıs 2026 Cuma tarihli yayın akışı henüz yayınlanmadı. Konuya ilişkin resmi bilgi geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
KURULUŞ ORHAN, A.B.İ. BAYRAMDA YAYINLANACAK MI?
ATV'nin 26 Mayıs Salı ve 27 Mayıs Çarşamba tarihli yayın akışı henüz yayınlanmadı. Konuya ilişkin duyuru yapıldığında haberimize eklenecektir.