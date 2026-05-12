Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Bayram Öncesi Emekli Maaşı Ödemesi 2026: SGK tarihleri belli oldu mu? 2026 Mayıs ayı emekli maaşları erken yatacak mı, emekli maaşları ne zaman yatacak?

        EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI? 2026 Mayıs ayı emekli maaşları erken yatacak mı, emekli maaşları ne zaman yatacak?

        Emekli maaşlarının bayram öncesinde ödenip ödenmeyeceği vatandaşların gündeminde yer alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylık ödemeleri, her ay tahsis numarasına göre belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılıyor. 27-30 Mayıs 2026 tarihleri arasına denk gelen Kurban Bayramı nedeniyle, maaş ödemelerinin öne çekilip çekilmeyeceği konusu ise merakla takip ediliyor. Peki 2026 Mayıs ayı emekli maaşları erken yatacak mı? Detaylar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 11:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Emekli maaşlarının bayram öncesinde yatırılıp yatırılmayacağı konusu vatandaşların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylık ödemeleri her ay tahsis numarasına göre belirlenen takvim doğrultusunda hesaplara aktarılıyor. 27-30 Mayıs 2026 tarihleri arasına denk gelen Kurban Bayramı nedeniyle, maaşların erkene çekilip çekilmeyeceği ise yakından takip ediliyor. Peki 2026 Mayıs ayı emekli maaşları erken ödenecek mi? İşte detaylar…

        2

        MAYIS AYI EMEKLİ MAAŞI BAYRAM ÖNCESİ YATACAK MI?

        2026 Mayıs ayı emekli maaşlarının bayramdan önce yatırılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

        Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), önceki bayram dönemlerinde olduğu gibi ödeme takvimini öne çekebiliyor. Bu nedenle emeklilerin gözleri yeni yapılacak duyuruya çevrilmiş durumda.

        3

        4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17’sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18’inde,

        Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19’unda,

        Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20’sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21’inde,

        Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22’sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23’ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24’ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25’inde,

        Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26’sında emekli maaşlarını alır.

        4

        4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar ayın 25’inde,

        Tahsis numarası son rakamı 3 ve 1 olanlar ayın 26’sında,

        Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27’sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar ayın 28’inde emekli maaşlarını alır.

        5

        4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

        Emekli Sandığı maaşları üç ayda bir ödenmektedir.

        ŞUBAT, MAYIS, AĞUSTOS, KASIM DÖNEMİ

        Doğum tarihi 00–40 arası olanlar: Ayın 1. günü

        Doğum tarihi 41–46 arası olanlar: Ayın 2. günü

        Doğum tarihi 47–49 arası olanlar: Ayın 3. günü

        Doğum tarihi 50–53 arası olanlar: Ayın 4. günü

        Doğum tarihi 54–99 arası olanlar: Ayın 5. günü

        MART, HAZİRAN, EYLÜL, ARALIK DÖNEMİ

        Doğum tarihi 00–22 arası olanlar: Ayın 1. günü

        Doğum tarihi 23–28 arası olanlar: Ayın 2. günü

        Doğum tarihi 29–48 arası olanlar: Ayın 3. günü

        Doğum tarihi 49–54 arası olanlar: Ayın 4. günü

        ÖNERİLEN VİDEO

        Geçmişin Kokusu sinemaseverleri bekliyor

        Yugoslavya'nın dağılma sürecinde Üsküp'te geçen sarsıcı bir hikayeyi konu alan 'Geçmişin Kokusu' filmi sinemaseverleri bekliyor

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mutluluğun fotoğrafı! Tam 7 yıl sonra kavuşmuşlardı...
        Mutluluğun fotoğrafı! Tam 7 yıl sonra kavuşmuşlardı...
        Böyle evlat olmaz olsun... Babaya 8 kurşun!
        Böyle evlat olmaz olsun... Babaya 8 kurşun!
        Galatasaray'ın altın çağı!
        Galatasaray'ın altın çağı!
        İş kadını kaza kurbanı oldu
        İş kadını kaza kurbanı oldu
        CNN yazdı: ABD-İran görüşmeleri neden kilitlendi?
        CNN yazdı: ABD-İran görüşmeleri neden kilitlendi?
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Ünlüler şehre akın etti
        Ünlüler şehre akın etti
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        7 yıl sonra ilk! Keban Barajı'nın kapakları açıldı!
        7 yıl sonra ilk! Keban Barajı'nın kapakları açıldı!
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Nişandan yeni fotoğraflar
        İnşaat maliyetinde 15 ayın en yüksek artışı
        İnşaat maliyetinde 15 ayın en yüksek artışı
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Mutlu sonla bitti
        Mutlu sonla bitti
        30 gün trafikten men! 'Çakarlı' avukata 173 bin TL ceza!
        30 gün trafikten men! 'Çakarlı' avukata 173 bin TL ceza!
        Sağlıklı beslenme değil takıntı
        Sağlıklı beslenme değil takıntı
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        Metallica üyeleri Türkiye'de
        Metallica üyeleri Türkiye'de