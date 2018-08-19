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Bayram şekeri Ndiaye

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in dünkü imza töreninde Badou Ndiaye ile ilgili transfer sözlerinin perde arkasına Habertürk ulaştı... Stoke City ile her konuda anlaştığı öğrenilen Sarı-Kırmızılılar'ın; transferi, bayramın 1. ya da 2. günü açıklayıp taraftarına çifte bayram yaşatmayı planlıyor

19 Ağustos 2018 Pazar, 10:03:15 | Güncelleme:

Fenerbahçe’yle girdiği transfer yarışında mutlu sona ulaşarak Emre Akbaba’yı, Aytemiz Alanyaspor’dan kadrosuna katan Galatasaray’da rota eski futbolcusu Badou Ndiaye’ye döndü. Başkan Mustafa Cengiz'in dün düzenlenen imza töreninde Ndiaye ile ilgili transfer sözlerinin perde arkasına Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel ulaştı...

Geçtiğimiz ay oyuncuyla prensip anlaşmasına varıp, Stoke City’den de onayı alan Cimbom, İngilizlerin işi ağırdan alması nedeniyle bu transferi bir türlü resmiyete dökemedi. Ancak İngiltere’de kapanan transfer sezonunun ardından diğer ülkelerden de Ndiaye’ye ciddi bir teklif gelmeyince Stoke City yönetimi, oyuncusunu kiralık gördermekten başka çare bulamadı. Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak Galatasaray’la birlikte Senegalli oyuncunun yeniden piyasa yapacağına inanan Stoke City yöneticilerinin, bu transferi artık resmiyete dökeceği öğrenildi. 

SON MAÇIN KADROSUNA ALINMADI

Ndiaye’nin yerine transfer de yapan Stoke City, Preston ile deplasmanda oynadıkları son lig maçına 27 yaşındaki orta sahayı kadroya dahil etmedi. Bir an önce transferinin tamamlanmasını isteyen Ndiaye’nin ise Florya’ya gelmek için gün saydığı bildirildi. Kısa süre içinde son pürüzleri giderecek olan Cengiz yönetiminin, taraftarın çok istediği Ndiaye’yi bayramda açıklaması bekleniyor. 

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Yorumlar 2
  • Misafir 24 dakika önce
    gördüğüm o ki hazır bir takım yok şu an ligimizde boş bir sezon bizi bekliyor
  • Misafir 29 dakika önce
    galatasarayın en büyük eksiği..8 numara..
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