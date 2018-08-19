Fenerbahçe’yle girdiği transfer yarışında mutlu sona ulaşarak Emre Akbaba’yı, Aytemiz Alanyaspor’dan kadrosuna katan Galatasaray’da rota eski futbolcusu Badou Ndiaye’ye döndü. Başkan Mustafa Cengiz'in dün düzenlenen imza töreninde Ndiaye ile ilgili transfer sözlerinin perde arkasına Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel ulaştı...

Geçtiğimiz ay oyuncuyla prensip anlaşmasına varıp, Stoke City’den de onayı alan Cimbom, İngilizlerin işi ağırdan alması nedeniyle bu transferi bir türlü resmiyete dökemedi. Ancak İngiltere’de kapanan transfer sezonunun ardından diğer ülkelerden de Ndiaye’ye ciddi bir teklif gelmeyince Stoke City yönetimi, oyuncusunu kiralık gördermekten başka çare bulamadı. Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak Galatasaray’la birlikte Senegalli oyuncunun yeniden piyasa yapacağına inanan Stoke City yöneticilerinin, bu transferi artık resmiyete dökeceği öğrenildi.

SON MAÇIN KADROSUNA ALINMADI

Ndiaye’nin yerine transfer de yapan Stoke City, Preston ile deplasmanda oynadıkları son lig maçına 27 yaşındaki orta sahayı kadroya dahil etmedi. Bir an önce transferinin tamamlanmasını isteyen Ndiaye’nin ise Florya’ya gelmek için gün saydığı bildirildi. Kısa süre içinde son pürüzleri giderecek olan Cengiz yönetiminin, taraftarın çok istediği Ndiaye’yi bayramda açıklaması bekleniyor.

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