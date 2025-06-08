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        Haberler Bilgi Gündem Bayram tatili sonrasında bankalar, eczaneler, hastaneler, noterler ne zaman açılacak? Bayram ne zaman bitecek?

        Bayram tatili sonrasında bankalar, eczaneler, hastaneler, noterler ne zaman açılacak?

        Kurban Bayramı tatilinin son günlerine girilirken, resmi tatil boyunca hizmet vermeyen kurumların açılış tarihi gündemi meşgul etmeye başladı. Bilindiği gibi resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermezken, bazı özel şirketler çalışmaya devam ediyor. Peki, "Bayram tatili sonrasında bankalar, eczaneler, hastaneler, noterler ne zaman açılacak?" İşte Bayram tatili sonrasında bankalar, eczaneler, hastaneler, noterlerin açılacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2025 - 19:28 Güncelleme: 08.06.2025 - 19:28
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        1

        Kurban Bayramı bu yıl 6-9 Haziran tarihleri arasında idrak ediliyor. Bayram tatilinin bitmesine kısa bir süre kalırken, bayram süresince kapalı olan; bankalar, eczaneler, hastaneler, noterlerin açılacığa tarih merak konusu oldu. Peki, "Bayram tatili sonrasında bankalar, eczaneler, hastaneler, noterler ne zaman açılacak? Bayram ne zaman bitecek?" İşte Kurban Bayramı tatili sonrasında bankalar, eczaneler, hastaneler, noterlerin hizmet vermeye başlayacağı tarih...

        2

        BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

        Kurban Bayramı tatili 6 Haziran cuma günü başladı ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek.

        3

        BAYRAM TATİLİ SONRASINDA KARGOLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        Arefe günü 13:00'e kadar hizmet veren kargo firmaları bayram tatili sonrasında normal çalışma düzenine geçecek.

        Kargolar 10 Haziran Salı günü rutin çalışma saatlerinde hizmet vermeye başlayacak.

        4

        BAYRAM TATİLİ SONRASINDA BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        Bankalar bayramın sona erdiği 10 Haziran Salı günü açılacak.

        5

        HASTANE VE ECZANELER NE ZAMAN AÇILACAK?

        6 Haziran Cuma günü başlayan Kurban Bayramı tatili 9 Haziran Pazartesi sona erecek. Eczaneler ve hastaneler bayram tatili bittikten sonra 10 Haziran Salı günü hizmet verebilecek.

        6

        NOTERLER NE ZAMAN AÇILACAK?

        Noterler 10 Haziran Salı günü açılacak.

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