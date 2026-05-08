        Bayram tatilinde 180 milyar liralık seyahat hacmi bekleniyor

        Bayram tatilinde 180 milyar liralık seyahat hacmi bekleniyor

        Kurban Bayramı tatilinin uzatılması turizmde hareketliliği artırırken bayram döneminde seyahat hacminin 180 milyar liraya ulaşması bekleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 14:05
        Bayram tatilinde 180 milyar liralık beklenti

        Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasının turizm hareketlerine olumlu şekilde yansımasını beklediklerini belirterek, "Tatilin uzun olması iç pazardaki hareketliliğin biraz daha öne çekilmesine imkan sağlıyor. Seyahat acentelerimizin rezervasyonlarına bakıldığında vatandaşlarımızın bu dönemde önemli bir seyahat talebi olduğu görülüyor." dedi.

        Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının sadece turizm sektörünü değil, aynı zamanda turizmle bağlantılı 50'den fazla sektörün hareketlenmesi açısından son derece kıymetli bir karar olduğuna işaret eden Bağlıkaya, "Özellikle dünya turizmini derinden etkileyen jeopolitik gelişmelerin yaşandığı böylesi bir dönemde alınan bu kararın, ülke ekonomisine katkısı olacağına inanıyoruz. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının erken bir tarihte açıklanması hem seyahat acentelerimizin hem de vatandaşlarımızın planlamalarını daha da kolaylaştıracaktır." diye konuştu.

        Bağlıkaya, bayram döneminin özellikle iç pazarda hareketliliğin artarak sezona iyi bir giriş teşkil edeceğini düşündüğünü belirterek, 9 günlük tatilin iç pazar açısından sezonun provası olacağını söyledi.

        Bahar aylarında özellikle kültür, doğa, macera ve gastronomi seyahatlerinin ilgi gördüğünü dile getiren Bağlıkaya, "Bayram tatilinde özellikle kültür turları tercih ediliyor. Ancak bu dönemde havaların ısınacak olmasından dolayı güney bölgelerindeki kıyı otellerine de talep olduğu görülüyor. Talep ağırlıklı olarak Akdeniz, Ege ve KKTC destinasyonlarında yoğunlaşıyor. Antalya, Muğla, Aydın, İzmir ve Balıkesir gibi destinasyonlar bu çerçevede tercih ediliyor. Doğa ve termal tatil tercih eden vatandaşlarımız için Afyon ve Sapanca gibi destinasyonlar alternatif oluşturuyor. Doğa ve kültür turları bakımından Karadeniz, Kapadokya ve GAP bölgesi talebin yüksek olduğu bölgeler." diye konuştu.

        "10 milyon vatandaşın seyahat etmesini öngörüyoruz"

        Firuz Bağlıkaya, yurt dışında öne çıkan destinasyonlar arasında vizesiz seyahat imkanı sunduğu için Balkan turlarının öne çıktığını kaydederek, Mısır, Yunan Adaları, İtalya, İspanya, Fransa, Portekiz, Benelüks, Yunanistan, Japonya, Bali, Tayland ve Amerika gibi destinasyonların da ilgi gördüğünü dile getirdi.

        Bayram döneminin sezon öncesi olması nedeniyle yaz aylarına göre uygun fiyatlarla tatil yapma fırsatı sunduğunu belirten Bağlıkaya, şu değerlendirmeyi yaptı:

        "Yurt içinde fiyatlar geçen yılın bayram dönemine göre yüzde 25 arttı. Yurt dışında fiyatlar ise genelde döviz bazında aynı kalmakla birlikte bu yıl tur tatil süreleri uzadığı için fiyatlar geçen yıla göre daha yüksek seviyelerde seyrediyor. Yurt içinde Kurban Bayramı'nda gecelik kişi başı otel fiyatları 1500 liradan başlıyor. Otelin konumu, yıldızı ve sunduğu imkanlara göre fiyatlar değişiyor. Özellikle 2 çocuk ücretsiz konaklama imkanı sağlayan oteller aileler için önemli bir avantaj oluşturuyor. Ortalama olarak 5 gece, 2 kişi her şey dahil konaklamalar 30 bin liradan başlayan fiyatlarla sunulabiliyor. Yurt dışında paket fiyatları otobüslü turlarda kişi başı 150 avrodan başlıyor. Uçaklı turlarda ise fiyatlar kişi başı 450 avrodan başlıyor."

        Bağlıkaya, bayram ziyaretlerine yönelik ise "Kurban Bayramı tatilinde memleket ve yakınların ziyaretleri de eklendiğinde 10 milyon vatandaşın seyahat etmesini öngörüyoruz. Bu seyahatlerin yaklaşık 2,5 milyonluk kısmının doğrudan yurt içi ve yurt dışındaki turizm hareketlerine katılım şeklinde olmasını bekliyoruz. Bu dönemde gerçekleşecek seyahatlerin yaklaşık 180 milyar liralık bir ekonomik hacim oluşturacağını değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin de bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla hem şehir hem de tatil bölgelerinin hareketleneceğini belirtti.

        Yerli turistin deniz, güneş, kum tatilini tercih edebileceğini belirten Eresin, şunları kaydetti:

        "Bayram süresince güney ve Ege sahillerinin daha yoğun geçmesini bekliyoruz. Bayram döneminde tatil bölgelerinde hava koşullarının olumsuz seyretmesi durumunda şehir otellerinin kültürel turlarla dolacağını öngörüyoruz. Yerli turistler bayram sonrası da havalar daha iyi olduğunda ikinci kez seyahat yapmak isteyeceklerdir."

