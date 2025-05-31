Bayram ve arefede PTT ve kargolar açık mı? 5-6-7-8-9 Haziran PTT, kargo çalışıyor mu, dağıtım olacak mı?

BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI 2025?

Bayram tatili resmi olarak 6-7-8-9 Haziran tarihlerini kapsayacak. 4.5 günlük tatil ise idari izin kapsamında devlet memurlarını ilgilendirecek. Bu nedenle kargolar, sadece resmi bayram tatili boyunca operasyonlarına ara verecek. 5 Haziran 13.00 itibariyle başlayacak olan resmi tatil, 9 Haziran tarihine kadar devam edecek.

Kargoların Pazartesi günü de çalışmadığı hesaba katılırsa, kargo firmalarının 10 Mayıs salı günü faaliyete başlayacağı söylenebilir.

KARGOLAR AREFE GÜNÜ DAĞITIMA ÇIKACAK MI?

Kargolar, 5 Haziran yarım gün açık olurken bayram günleri ise tam gün kapalı olacak. Yurtiçi, MNG, Sürat ve diğer kargo firmaları özel kurumlar olduğundan arefe günü çalışmaya ve teslimat yapmaya devam edebilir.