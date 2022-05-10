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Bayramda 551 bin kişi trenle seyahat etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kovid-19 salgınının etkilerinin azalmasıyla kısıtlamasız kutlanan ilk Ramazan Bayramı tatilinde 551 bin 100 yolcunun demir yoluyla şehirler arası seyahat ettiğini bildirdi

Bayramda 551 bin kişi trenle seyahat etti
AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla demir yollarında da yoğunluk yaşandığını söyledi.

Bayram tatili seyahatlerine ilişkin bilgi veren Karaismailoğlu, "29 Nisan-4 Mayıs döneminde yüksek hızlı tren (YHT), ana hat ve bölgesel trenlerle 551 bin 100 yolcu konforlu bir şekilde seyahat etti." dedi.

YHT, ana hat ve bölgesel trenlerde bayram haftasında kapasite artışına gittiklerini belirten Karaismailoğlu, Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) ve Konya-İstanbul (Söğütlüçeşme) YHT hatlarında ek seferlerle 10 bin 728, ana hat ve bölgesel trenlerde toplam 580 vagon ilaveyle 34 bin 800 kişilik kapasite artışı sağladıklarını kaydetti.

Karaismailoğlu, bayram ilaveleriyle şehirler arası günlük yolcu sefer sayısının 272'ye çıkarıldığını ve günlük 75 bin koltuk kapasitesiyle hizmet verildiğini dile getirdi.

Kapasite artışlarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 35 daha fazla yolcu taşındığını belirten Karaismailoğlu, 4 Mayıs'ta 107 bin yolcuyla günlük yolcu taşıma rekorunun kırıldığını vurguladı.

MARMARAY 1.5 MİLYONU AŞTI

Karaismailoğlu, Ramazan Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşımaların ücretsiz olduğunu anımsatarak "Marmaray'dan 1 milyon 508 bin, Başkentray'dan 169 bin, İZBAN'dan 548 bin olmak üzere 2 milyon 225 bin yolcu toplu taşımadan ücretsiz faydalandı." ifadesini kullandı.

"Hayat ulaşınca başlar" diyen Karaismailoğlu, vatandaşların Ramazan Bayramı sevincine ortak olmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Karaismailoğlu, AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye'de ulaştırma ve haberleşme yatırımları içinde demir yollarına 272 milyar lira yatırım yapıldığı bilgisini vererek reform niteliğinde çalışmalara imza attıklarını ve atmaya da devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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