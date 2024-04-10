Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bayramda Aras, Yurtiçi, MNG, Sürat, PTT kargo açık mı? Ramazan bayramında kargolar dağıtım yapar mı?

        Bayramda kargolar açık mı? Ramazan Bayramı boyunca kargolar dağıtım yapacak mı?

        10 Nisan günü başlayan Ramazan Bayramı süresince vatandaşlar bazı kurum ve kuruluşların mesai saatini araştırıyor. Bu kapsamda kargoların çalışma saati ve bayramda dağıtım yapıp yapmayacağı da araştırılıyor. Peki, bayramda kargolar açık mı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2024 - 00:45 Güncelleme: 10.04.2024 - 00:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ramazan Bayramının başlamasıyla alışverişin temel noktası olan kargoların çalışma saatleri de araştırılmaya başlandı. 9 günlük idari izinde kargoların ne zaman, saat kaça kadar çalışacağı merak ediliyor. Peki, bayramda kargolar açık mı? Ramazan Bayramı'nda MNG, Aras, Sürat, Yurtiçi ve PTT kargo dağıtım yapıyor mu? İşte, detaylar...

        2

        BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI?

        Kargolar bayram tatili boyunca hizmetine ara verecek. 9 Nisan 13.00 itibariyle başlayacak olan idari tatil, 10-11-12 Nisan tarihine kadar devam edecek. Kargolar 15 Nisan Pazartesi günü hizmet vermeye devam edecek.

        Ancak bu durum firmadan firmaya değişim gösterebilir. En doğru bilgi için kargo şirketiyle iletişime geçebilirsiniz…

        3

        BAYRAMDA PTT KARGO AÇIK MI?

        PTT Kargo, idari izin olarak sayılan 6 Nisan ile 14 Nisan arasında çalışmayacak. 15 Nisan Pazartesi günü kaldığı yerden hizmet vermeye devam edecek.

        Arefe ve bayram günü mezarlık ziyaretinde hangi dualar okunur?
        Arefe ve bayram günü mezarlık ziyaretinde hangi dualar okunur?
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
        Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
        'Türkiye, İsrail'e ambargo uygulayan ilk ülke oldu'
        'Türkiye, İsrail'e ambargo uygulayan ilk ülke oldu'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon trafiği
        6 gol var, kazanan yok!
        6 gol var, kazanan yok!
        Köylüler cenazesini istemedi!
        Köylüler cenazesini istemedi!
        Mezarlık ziyareti kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı
        Mezarlık ziyareti kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı
        3 Türk takımı ilk 100'e girdi!
        3 Türk takımı ilk 100'e girdi!
        Çay bahçesinde 'kesik baş' dehşeti
        Çay bahçesinde 'kesik baş' dehşeti
        Çocukluk arkadaşını öldürdü, susma hakkını kullandı
        Çocukluk arkadaşını öldürdü, susma hakkını kullandı
        Higgs Bozonu'na adını veren fizikçi öldü
        Higgs Bozonu'na adını veren fizikçi öldü
        Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
        Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
        YSK'dan, iptal, yeniden sayım ve red başvurularına yanıt!
        YSK'dan, iptal, yeniden sayım ve red başvurularına yanıt!
        Beşiktaş'a dönüyorlar!
        Beşiktaş'a dönüyorlar!
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        Yapılan araştırmaya göre Ramazan Bayramı bakın neler yapıyor!
        Yapılan araştırmaya göre Ramazan Bayramı bakın neler yapıyor!
        Sevgilisine kavuştu
        Sevgilisine kavuştu