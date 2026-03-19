Bayramda HGS ücretsiz mi? Ramazan Bayramı'nda HGS geçişleri bedava mı?
Ramazan Bayramı'na gelinmesiyle birlikte tatil planı yapan milyonlarca vatandaş, bayram süresince otoyol ve köprü geçişlerinin ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Özellikle özel araçlarıyla yola çıkacak sürücüler, "Bayramda HGS ücretsiz mi?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Her bayram döneminde gündeme gelen ücretsiz geçiş uygulamasının bu yıl geçerli olup olmayacağı ise sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, bayramda HGS ücretsiz mi?
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan ücret alınmayacak.
BAYRAMDA MARMARAY, TRAMVAY, METRO VE METROBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?
Öte yandan Marmaray, tramvay, metro ve metrobüsler 20-22 Mart tarihleri arasında ücretsiz hizmet verecek.