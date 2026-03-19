        Bayramda HGS ücretsiz mi? Ramazan Bayramı'nda HGS geçişleri bedava mı, ücretli mi olacak?

        Bayramda HGS ücretsiz mi? Ramazan Bayramı'nda HGS geçişleri bedava mı?

        Ramazan Bayramı'na gelinmesiyle birlikte tatil planı yapan milyonlarca vatandaş, bayram süresince otoyol ve köprü geçişlerinin ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Özellikle özel araçlarıyla yola çıkacak sürücüler, "Bayramda HGS ücretsiz mi?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Her bayram döneminde gündeme gelen ücretsiz geçiş uygulamasının bu yıl geçerli olup olmayacağı ise sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, bayramda HGS ücretsiz mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2026 - 15:36
        1

        Ramazan Bayramı'nda yola çıkmayı planlayan sürücüler, otoyol ve köprü geçişlerine ilişkin detayları araştırmaya başladı. Bayram dönemlerinde yoğun şekilde kullanılan kara yollarında geçiş ücretlerinin kaldırılıp kaldırılmayacağı merak edilirken, özellikle “Bayramda HGS ücretsiz mi?” sorusu en çok aranan konular arasında yer alıyor. Yetkililerden gelecek resmi açıklamalar ise milyonlarca araç sahibinin gündeminde bulunuyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

        2

        BAYRAMDA HGS ÜCRETSİZ Mİ?

        Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan ücret alınmayacak.

        3

        BAYRAMDA MARMARAY, TRAMVAY, METRO VE METROBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

        Öte yandan Marmaray, tramvay, metro ve metrobüsler 20-22 Mart tarihleri arasında ücretsiz hizmet verecek.

        4

        BAYRAMDA VAPURLAR ÜCRETSİZ Mİ?

        Ayrıca bayramda vapur seferleri de ücretsiz olacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Savunma Bakanı: İran'daki hedeflerimiz değişmedi
        ABD Savunma Bakanı: İran'daki hedeflerimiz değişmedi
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Eşekli soygunda yeni gelişme
        Eşekli soygunda yeni gelişme
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        8.7 milyar TL'lik 'aklama' 32 tutuklama!
        8.7 milyar TL'lik 'aklama' 32 tutuklama!
        Motosiklet sürücüleri dikkat! Türkiye’de de artıyor!
        Motosiklet sürücüleri dikkat! Türkiye’de de artıyor!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        20 yıllık seri sona erdi!
        20 yıllık seri sona erdi!
        4 yıl süren hıçkırık! Ne uyuyabiliyor ne de yemek yiyebiliyordu
        4 yıl süren hıçkırık! Ne uyuyabiliyor ne de yemek yiyebiliyordu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i