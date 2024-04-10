Bayramda marketler açık mı, kapalı mı? A101, ŞOK, Migros, BİM saat kaça kadar açık?
Ramazan Bayramı'nın ilk günü zincir marketlerin çalışma saatleri de merak konusu oldu. Resmi tatillerde pek çok işletmenin kapalı olması sebebiyle "Bayramda marketler açık mı, kapalı mı?" sorusu gündeme geldi. Alışveriş yapmak için markete gitmek isteyenler Migros, A101, ŞOK, BİM çalışma saatlerini araştırıyor. İşte, 2024 Ramazan Bayramı'nda marketlerin çalışma saatleri ile ilgili detaylar...
Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü itibarıyla başladı. 3 gün sürecek olan Ramazan Bayramı 12 Nisan'a kadar büyük bir coşku ile yurt genelinde kutlanacak. Bu kapsamda bayramda marketlerin çalışma saatleri merak ediliyor. İşte, 10 Nisan 2024 bayramda A101, ŞOK, Migros, BİM marketlerin çalışma saatleri...
BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI OLACAK?
Geçtiğimiz yıllardaki bayramlar dikkate alındığında zincir marketler Ramazan Bayramı’nın 1. günü kapalı olurken; 2. ve 3. günü hizmet vermeye devam etti.
BAYRAMDA MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?
Ramazan Bayramı bu yıl 10-11-12 Nisan 2024 tarihlerinde idrak edilecek.
Bayramın ilk günü zincir marketlerin bazılarının kapalı olması bekleniyor. Zincir marketlerin hemen hepsinin ise bayramın 2. gününden itibaren müşterilerine yeniden hizmet vermesi bekleniyor. Bu yılki çalışma saatleri için söz konusu marketin müşteri hizmetlerinden net bilgi alınabilir.
A101 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
A101 marketler normal şartlarda hafta içi saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir. Bazı ilçelerde marketin çalışma saatleri uzatılarak 22.00’da kapanmaktadır.
BİM MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
ŞOK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
ŞOK Market Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.