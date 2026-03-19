Bayramda müzeler açık mı? Ramazan Bayramı'nda müzeler, saraylar ücretsiz mi?
2026 yılında Ramazan Bayramı tatilini kültür ve sanat etkinlikleriyle değerlendirmek isteyen birçok vatandaş, bayram süresince müze ve sarayların ziyaret durumunu araştırıyor. Bu yıl bayramın birinci günü 20 Mart Cuma gününe denk geliyor. Peki Ramazan Bayramı'nda müzeler ve saraylar ücretsiz mi, hangi müzeler açık ve ziyaret saatleri nasıl olacak? İşte tüm detaylar...
Ramazan Bayramı’nda müzelerin açık olup olmadığı bayram tatilini kültür gezileriyle değerlendirmek isteyen vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başlayacak ve 3 gün sürecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, hangi müzelerin bayram boyunca ziyarete açık olacağı belli oldu. Bu kapsamda "2026 Ramazan Bayramı birinci gününde müzeler ve saraylar açık mı, ücretsiz mi olacak?" sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...
RAMAZAN BAYRAMI'NDA MÜZELER AÇIK MI?
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bağlı milli saraylar, kasırlar ve müzeler Ramazan Bayramı'nın 1. gününde kapalı olacak. Bayramın ikinci ve üçüncü gününde ise ziyarete açık olacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzeler, bayramın 1. günü öğleden sonraya kadar kapalı, diğer günler ise ziyarete açıktır.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı müzeler ise bayramın 1. günü saat 13.00 itibarıyla ziyarete açılacak. Diğer günler normal çalışma saatlerinde devam edecektir.
TOPKAPI SARAYI
Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: Kapalı
Ramazan Bayramı'nın 2. Günü: Açık
Ramazan Bayramı'nın 3. Günü: Açık
DOLMABAHÇE SARAYI
Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: Kapalı
Ramazan Bayramı'nın 2. Günü: Açık
Ramazan Bayramı'nın 3. Günü: Açık
BAYRAMDA MÜZELER ÜCRETSİZ Mİ?
Kültür ve Turizm Bakanlığı, müzelerin ücretsiz olacağına dair herhangi bir duyuru yapmadı. Genellikle müzeler ziyaretçilere ücretli olarak hizmet vermektedir ve ücretsiz giriş uygulamaları yalnızca belirli özel günlerde yapılmaktadır. Bayram döneminde de çoğu müzede standart giriş ücretlerinin uygulanması bekleniyor. Bu sebeple gitmeyi planladığınız müzenin resmi internet sitesini veya duyurularını kontrol ederek güncel bilet fiyatları ve ziyaret koşulları hakkında bilgi almanız önerilir.