        Bayramda müzeler açık mı, kapalı mı? 2026 Ramazan Bayramı'nda müzeler, saraylar ücretsiz mi?

        Bayramda müzeler açık mı? Ramazan Bayramı'nda müzeler, saraylar ücretsiz mi?

        2026 yılında Ramazan Bayramı tatilini kültür ve sanat etkinlikleriyle değerlendirmek isteyen birçok vatandaş, bayram süresince müze ve sarayların ziyaret durumunu araştırıyor. Bu yıl bayramın birinci günü 20 Mart Cuma gününe denk geliyor. Peki Ramazan Bayramı'nda müzeler ve saraylar ücretsiz mi, hangi müzeler açık ve ziyaret saatleri nasıl olacak? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 19.03.2026 - 15:31 Güncelleme:
        Ramazan Bayramı’nda müzelerin açık olup olmadığı bayram tatilini kültür gezileriyle değerlendirmek isteyen vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başlayacak ve 3 gün sürecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, hangi müzelerin bayram boyunca ziyarete açık olacağı belli oldu. Bu kapsamda "2026 Ramazan Bayramı birinci gününde müzeler ve saraylar açık mı, ücretsiz mi olacak?" sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...

        RAMAZAN BAYRAMI'NDA MÜZELER AÇIK MI?

        Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bağlı milli saraylar, kasırlar ve müzeler Ramazan Bayramı'nın 1. gününde kapalı olacak. Bayramın ikinci ve üçüncü gününde ise ziyarete açık olacak.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzeler, bayramın 1. günü öğleden sonraya kadar kapalı, diğer günler ise ziyarete açıktır.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı müzeler ise bayramın 1. günü saat 13.00 itibarıyla ziyarete açılacak. Diğer günler normal çalışma saatlerinde devam edecektir.

        TOPKAPI SARAYI

        Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: Kapalı

        Ramazan Bayramı'nın 2. Günü: Açık

        Ramazan Bayramı'nın 3. Günü: Açık

        DOLMABAHÇE SARAYI

        Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: Kapalı

        Ramazan Bayramı'nın 2. Günü: Açık

        Ramazan Bayramı'nın 3. Günü: Açık

        BAYRAMDA MÜZELER ÜCRETSİZ Mİ?

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, müzelerin ücretsiz olacağına dair herhangi bir duyuru yapmadı. Genellikle müzeler ziyaretçilere ücretli olarak hizmet vermektedir ve ücretsiz giriş uygulamaları yalnızca belirli özel günlerde yapılmaktadır. Bayram döneminde de çoğu müzede standart giriş ücretlerinin uygulanması bekleniyor. Bu sebeple gitmeyi planladığınız müzenin resmi internet sitesini veya duyurularını kontrol ederek güncel bilet fiyatları ve ziyaret koşulları hakkında bilgi almanız önerilir.

        ABD Savunma Bakanı: İran'daki hedeflerimiz değişmedi
        ABD Savunma Bakanı: İran'daki hedeflerimiz değişmedi
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Eşekli soygunda yeni gelişme
        Eşekli soygunda yeni gelişme
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        8.7 milyar TL'lik 'aklama' 32 tutuklama!
        8.7 milyar TL'lik 'aklama' 32 tutuklama!
        Motosiklet sürücüleri dikkat! Türkiye'de de artıyor!
        Motosiklet sürücüleri dikkat! Türkiye’de de artıyor!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        20 yıllık seri sona erdi!
        20 yıllık seri sona erdi!
        4 yıl süren hıçkırık! Ne uyuyabiliyor ne de yemek yiyebiliyordu
        4 yıl süren hıçkırık! Ne uyuyabiliyor ne de yemek yiyebiliyordu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        80'inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i