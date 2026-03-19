Bayramda noterler açık mı? 2026 Ramazan Bayramı'nda noter kapalı mı olacak?
Ramazan Bayramına az bir süre kala resmi tatilde açık ve kapalı olan iş yerleri merak ediliyor. Bayram öncesi arife günü noter işlemlerini yapmak isteyen vatandaşlar, noterlerin hangi gün ve saatlerde hizmet vereceğini öğrenmek istiyor. Peki, bayramda noterler kapalı mı, arife günü noter açık olacak mı? İşte tüm detaylar...
Ramazan Bayramı yaklaşırken, resmi tatilde hangi iş yerlerinin açık ya da kapalı olacağı merak konusu oluyor. Bayram öncesi arife günü noter işlemlerini halletmek isteyen binlerce vatandaş, noterlerin hangi gün ve saatlerde hizmet verdiğini araştırıyor. Peki, bayramda noterler çalışıyor mu, arife günü noterler açık olacak mı? İşte ayrıntılar haberimizde…
NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2026
2026 yılında noterlerin çalışma saatleri şöyle:
Pazartesi – Cuma: 09:00 – 17:00
Hafta içi öğle arası: 12:30 – 13:30 (noterler bazı şehirlerde farklı öğle arası uygulayabilir)
Cumartesi – Pazar: Kapalı
19 MART ARİFE GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI?
Arife günü noterler genellikle yarım gün çalışır. Çalışma saatleri 09:00 – 12:30 saatleri arasında olup, öğleden sonra noterler kapalıdır.