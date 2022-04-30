Bayramda okullar tatil mi, tatil 9 gün oldu mu? sorusu binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs Pazartesi günü itibariyle idrak edilecek. Her yıl 3 gün resmi tatil ilan edilen Ramazan Bayramı tatili geçtiğimiz yıllarda hafta sonu ile birleştirilerek 9 gün yapılmıştı. 2022 Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olabilmesi için 5 ve 6 Mayıs günlerinin de tatil edilmesi gerekiyor. Velilerin ve öğrencilerin gözü bayram tatilinin kaç gün olacağına çevrildi.