Bayramda Şok Market açık mı? 2026 Ramazan Bayramı'nda Şok Market çalışma saatleri
Ramazan Bayramı yaklaşırken en çok merak edilen konular arasında "Bayramda Şok Market açık mı?" sorusu yer alıyor. Bayram alışverişini son günlere bırakan veya bayram günlerinde ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler, Şok Market bayram çalışma saatlerini gündemine aldı. Peki, "Şok Market bayramda açık mı, Şok Market bayramda kaçta açılıyor?" İşte Ramazan Bayramı'nda Şok Market çalışma saatleri...
Türkiye genelinde birçok şubesi bulunan Şok Market, Ramazan Bayramı süresince hizmet vermeye devam ediyor. Ancak bayramın ilk günü bazı şubelerde çalışma saatlerinde değişiklik olabiliyor. Genellikle Ramazan Bayramı’nın birinci günü Şok Market şubeleri öğle saatlerinden sonra açılıyor. Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde ise marketler çoğunlukla normal çalışma saatlerinde hizmet veriyor. Peki, Bayramda Şok Market açık mı, kapalı mı? İşte detaylar...
BAYRAMDA ŞOK MARKET AÇIK MI?
Saat 09.00 – 21.00 arası açık olan ŞOK market zincirlerinin çalışma saatleri dini bayramlar ve özel günlerde farklılık gösterebilir.
Önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında, zincir mağazalar Ramazan Bayramı'nın ilk gününde kapalı kalırken, sonraki günlerde kapılarını yeniden açarak hizmet vermeyi sürdürmüştü.
Bu yıl da benzer bir düzenin uygulanması bekleniyor.
ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ 2026
Şok mağazasının çalışma saatleri ülkemizin bölgelerine göre herhangi bir farklılık göstermemektedir. Standart bir şirket politikasıyla hareket eden ŞOK’un çalışma saatleri haftanın yedi günü aynıdır. Mesai 09.00’da başlar. Yani mağaza açılış saati 09.00’dur. Mağazanın kapanış saati ise 21.00’dır. Hizmetin aksamaması için vardiyalı usulü çalışma gerçekleştirilir. Bu sebeple mağazada öğle molası saati bulunmamaktadır. İki vardiyalı bu sistemle amaç müşterilere kesintisiz hizmet sunulmasıdır.
ŞOK KAÇTA AÇILIYOR?
Müşterilerin en merak ettikleri soruların başında ŞOK marketler zincirinin açılış saati geliyor. Özellikle ŞOK market zincirlerinin müşterilerine sunduğu indirimli aktüel ürünleri kaçırmak istemeyenlerin en merak ettikleri sorulardan biri ŞOK mağazasının açılış saatidir. ŞOK mağazası saat 09.00’da açılmaktadır.
ŞOK KAÇTA KAPANIYOR?
ŞOK’un hafta sonu da hafta içi olduğu gibi standart bir saatte kapanmaktadır. ŞOK mağaza zincirlerinin kapanış saati 21.00’dır.
ŞOK KAÇA KADAR AÇIK?
09.00’da müşteri alımına başlayan ŞOK saat 21.00’a kadar hizmet sunmaktadır. Kısacası mağazadan eksikliklerinizi saat 21.00’a kadar temin edebilirsiniz.