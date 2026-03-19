ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ 2026

Şok mağazasının çalışma saatleri ülkemizin bölgelerine göre herhangi bir farklılık göstermemektedir. Standart bir şirket politikasıyla hareket eden ŞOK’un çalışma saatleri haftanın yedi günü aynıdır. Mesai 09.00’da başlar. Yani mağaza açılış saati 09.00’dur. Mağazanın kapanış saati ise 21.00’dır. Hizmetin aksamaması için vardiyalı usulü çalışma gerçekleştirilir. Bu sebeple mağazada öğle molası saati bulunmamaktadır. İki vardiyalı bu sistemle amaç müşterilere kesintisiz hizmet sunulmasıdır.

