Bayramda altın fiyatları 2026: Bayramda altın fiyatları ne kadar oldu?
Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde altın piyasası, son kapanış verileri doğrultusunda takip edilmeye devam ediyor. Bayramın ilk gününden itibaren gram altın, çeyrek altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatları vatandaşların gündemindeki yerini korurken, yatırımcılar da güncel seviyeleri yakından izliyor. 29 Mayıs 2026 Cumartesi günü altın fiyatlarında son durum merak ediliyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.640,0880
Satış: 6.640,7820
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.494,92
Satış: 4.495,85
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.625,2900
Satış: 10.859,2800
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 42.499,8700
Satış: 43.302,6100
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 43.204,00
Satış: 44.006,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 21.176,89
Satış: 21.710,67
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 42.520,37
Satış: 43.323,40
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 44.244,18
Satış: 45.367,68
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.635,73
Satış: 4.885,51
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.052,31
Satış: 6.389,58
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 107.780,00
Satış: 110.025,00