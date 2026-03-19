        Haberler Bilgi Gündem Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? 20-21-22 Mart Ramazan Bayramında hangi toplu taşıma araçları bedava?

        Ramazan Bayramının gelmesiyle toplu ulaşım uygulamalarına ilişkin detaylar netlik kazandı. Konuya ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte ücretsiz ulaşım uygulaması resmen yürürlüğe girdi. Buna göre bayram süresince belirli toplu taşıma araçlarında ücret alınmayacak. Vatandaşlar ise uygulamanın hangi günleri kapsadığını ve hangi ulaşım araçlarında geçerli olacağını araştırmayı sürdürüyor. İşte konuya dair merak edilenler…

        Giriş: 19.03.2026 - 19:47 Güncelleme:
        1

        Ramazan Bayramı’nın gelmesiyle birlikte toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı konusu yeniden gündeme geldi. Bayram boyunca uygulanması planlanan ücretsiz ulaşım kararı, vatandaşların şehir içindeki yolculuklarını hem daha rahat hem de daha ekonomik hale getirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda hangi ulaşım araçlarının ücretsiz olacağı ve uygulamanın ne zaman başlayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. İşte detaylara dair öne çıkan başlıklar…

        2

        20-22 MART 2026 RAMAZAN BAYRAMINDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

        Ramazan Bayramı nedeniyle 19-22 Mart tarihleri arasında bazı toplu taşımaların ücretsiz olması hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar ile birlikte, 19 Mart Perşembe gününden 22 Mart Pazar gününe kadar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.

        3

        BAYRAMDA İSTANBUL'DA HANGİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ?

        İstanbul'da Ramazan Bayramı boyunca İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını açıkladı.

        Ücretsiz toplu taşıma 20-21-22 Mart tarihlerinde uygulanacak. 19 Mart Perşembe arife günü tüm toplu taşıma araçları normal tarifleri üzerinden ücretlendirilecek.

        4

        TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI BAYRAM BOYUNCA TAM KAPASİTE ÇALIŞACAK

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 20-22 Mart tarihleri arasındaki Ramazan Bayramı tatilinin rahat ve güvenli geçmesi için hazırlıklarını tamamladı. Bayram süresince İBB’ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. İETT, Ramazan Bayramı’nda tüm otobüs – metrobüs, nostaljik tramvay, tarihi tünel ve Adalar ilçesindeki elektrikli araç seferlerinde tam kapasite ile hizmet verecek. Olası ihtiyaç durumlarında da ek seferler ile İstanbulluların hizmetinde olacak.

        Ayrıca, iki kıtayı bir yolculukta birleştiren BUSFORUS da bayram süresince, sabah 10.00 ve akşam 17.00 arasında seferlerini gerçekleştirmeye devam edecek.

        "Hiçbir yere asker göndermiyorum"
        İsrail saldırısında 2 gazeteci yaralandı
        ABD Savunma Bakanı: İran'daki hedeflerimiz değişmedi
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Bu kez oğlu yaralanan baba: Evimi satışa çıkardım!
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        Ramazan Günlüğü
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        8.7 milyar TL'lik 'aklama' 32 tutuklama!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        20 yıllık seri sona erdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Motosiklet sürücüleri dikkat! Türkiye'de de artıyor!
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
