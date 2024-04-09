Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?
10 Nisan günü başlayan Ramazan Bayramının gelmesiyle özellikle büyükşehirde yaşayan vatandaşlar, "Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?" şeklinde araştırma yapıyor. Konu hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı ve belediyelerden açıklama geldi. İşte, detaylar...
Ramazan Bayramının gelmesiyle vatandaşlar, bayram boyunca toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor. Bu zamana dek her bayramda ücretsiz olarak kullanılan toplu taşıma için bu sene de açıklama yapıldı. Peki, bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, detaylar...
BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Bayramda toplu taşıma araçları ücretsiz olarak kullanılabilecek. Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre 10 Nisan Çarşamba günü saat 00.00’dan 12 Nisan Cuma günü saat 00.00’a kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci - Kazlıçeşme, Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe - İst, Havalimanı Arnavutköy metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik müessese ve işletmerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.
BAYRAMDA İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 5 Nisan Cuma akşamı başlayacak olan 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin rahat ve güvenli geçmesi için hazırlıklarını tamamladı. 10-11-12 Nisan Ramazan Bayramı tatili süresince kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine, İBB’ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. İETT, Ramazan Bayramı'nda gerçekleşebilecek olası yoğunluklara karşı ek araçları göreve dahil edecek.
BAYRAMDA ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
EGO Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı’nda vatandaşların ulaşımlarını rahatlıkla sağlayabilmeleri için tüm hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları (Otobüs, Metro, ANKARAY ve Teleferik) ile “Ramazan Bayramı” süresince 10-11-12 Nisan 2024 tarihlerinde ücretsiz olarak hizmet verilecektir.