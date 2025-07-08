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        Haberler Bilgi Gündem BAYRAMDA ÜCRETSİZ OLAN KÖPRÜ İLE OTOYOLLAR LİSTESİ 2025 || 7-8-9 Haziran Kurban Bayramı'nda köprüler ve otoyollar saat kaçtan kaça kadar ücretsiz?

        Bayramda ücretsiz olan köprü ve otoyollar 2025: Kurban Bayramı'nda ücretsiz köprüler ve otoyollar geçiş saatleri

        Bayramda ücretsiz olan köprü ve otoyollar belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan ücret alınmayacak. Bu noktada ücretsiz köprü ve otoyollar ile bedava geçiş saatleri tatili değerlendirmek isteyen kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 7-8-9 Haziran Kurban Bayramı'nda köprüler ve otoyollar saat kaçtan kaça kadar ücretsiz? İşte, bayramda ücretsiz olan köprü ve otoyollar 2025 listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2025 - 11:02 Güncelleme: 07.06.2025 - 00:37
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        Bayramda ücretsiz olan köprü ve otoyollar 2025 açıklandı. Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hangi köprü ve yolların bayramda ücretsiz olduğu ve bedava geçiş saatleri bayram tatili için yola çıkanlar tarafından araştırıyor. Peki, 6-7-8-9 Haziran Kurban Bayramı'nda köprüler ve otoyollar saat kaçtan kaça kadar ücretsiz? İşte; Kurban Bayramı'nda ücretsiz olan köprüler ve otoyollar listesi...

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        BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

        Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyolların ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Buna göre, bayram tatili dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) sorumluluğundaki köprü ve otoyollar ücretsiz olurken yap-işlet-devret projelerinden geçiş ücreti alınmaya devam edecek.

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        KURBAN BAYRAMI’NDA HANGİ KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ?

        Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bayramı tatili dolayısıyla KGM'nin sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, ücretsiz hizmet verecek.

        Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) Modeli ile yapılarak işletmeye açılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, Gebze Orhangazi İzmir Otoyolu, Osman Gazi Köprüsü, Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu, Ankara Niğde Otoyolu, 1915 Çanakkale Köprüsü, Malkara Çanakkale Otoyolu ve Aydın Denizli Otoyolundan geçişler ücretlidir.

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        BAYRAMDA KÖPRÜ VE YOLLAR SAAT KAÇTAN KAÇA KADAR ÜCRETSİZ OLACAK?

        Kurban Bayramı tatili nedeniyle; KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçişler, 5 Haziran Perşembe günü saat 00:00'dan (Çarşamba gününü Perşembe gününe bağlayan gece) başlayarak 9 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 24:00'a kadar ücretsiz olacak.

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        BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI, ÜCRETSİZ Mİ?

        Ayrıca vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de 6 Haziran Cuma günü saat 00.00'dan 9 Haziran Pazartesi günü saat 24:00'e kadar ücretsiz yararlanabilecek.

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        BAKAN URALOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ücretsiz ulaşım hizmetine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Bakan Uraloğlu, Kurban Bayramı süresince Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işletmesindeki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün ücretsiz olacağını bildirdi.

        Uraloğlu, 5 Haziran Perşembe günü saat 00.00’da (Çarşamba gününü Perşembe gününe bağlayan gece) başlayacak uygulamanın 9 Haziran Pazartesi günü saat 24.00’e kadar süreceğini söyledi.

        Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci–Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı’nın da ücretsiz olarak hizmet vereceğini de açıklayan Uraloğlu, uygulamanın 6 Haziran Cuma günü saat 00.00’dan (Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan gece) itibaren 9 Haziran Pazartesi günü saat 24.00’e kadar devam edeceğini belirtti.

        Uraloğlu, “Kurban Bayramı’nda da sevdiklerine ulaşmak isteyen herkesin yolunu kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Bayramın milletimize sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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