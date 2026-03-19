        Bayramda ücretsiz olan yollar ve köprüler 2026: Ramazan Bayramında köprü ve otoyollar ücretsiz mi, bedava mı oldu?

        Bayramda ücretsiz olan yollar hangileri?

        Ramazan Bayramı ile yola çıkmaya hazırlanan milyonlarca kişi için sevindiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında bayram süresince bazı otoyol ve köprülerin ücretsiz olacağı duyurulurken, uygulamanın detayları da netleşti. Bayram ziyaretlerini kolaylaştırmayı amaçlayan düzenleme, tatil boyunca ulaşımda önemli bir rahatlama sağlayacak. İşte Ramazan Bayramı'nda ücretsiz olan yollar ve köprüler ile konuya ilişkin ayrıntılar...

        Giriş: 19.03.2026 - 15:26
        1

        Bayram tatilinde seyahat planı yapan sürücüler için kritik açıklama geldi. Resmi Gazete’de yer alan karara göre Ramazan Bayramı boyunca belirli otoyol ve köprü geçişleri ücretsiz olacak. Yoğunluk yaşanması beklenen bayram günlerinde vatandaşların daha rahat ve ekonomik şekilde yolculuk yapabilmesi hedefleniyor. İşte bilgiler...

        2

        RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

        Resmi Gazete'de yayımlanan yeni Cumhurbaşkanı Kararı ile Ramazan Bayramı tatili süresince otoyol, köprü ve toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olmasına karar verildi.

        3

        RAMAZAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

        Karar kapsamında, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler 19 Mart Perşembe günü saat 00.00'dan başlayarak 22 Mart Pazar gece yarısına kadar ücretsiz sağlanacak. Şehir içi ulaşımda ise ücretsiz seyahat dönemi 20 Mart Cuma günü başlayacak.

        4

        Bu kapsamda vatandaşlar Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme ve İstanbul Havalimanı metro hatları ile tüm belediyelere ait toplu taşıma hizmetlerinden 22 Mart Pazar günü sonuna kadar bedelsiz yararlanılabilecek. Bayram süresince vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmayı hedefleyen bu düzenleme, yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi. Ancak yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilen projeler bu uygulamanın dışında tutulacak.

