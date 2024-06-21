Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı: Bayramda yakalanan 881 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek

        Bayramda yakalanan 881 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek

        Kurban Bayramı sürecinde 60 ilde 881 düzensiz göçmen ekipler tarafından yakalanmıştı. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı 881 kişinin sınır dışı edileceğini açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 18:20 Güncelleme: 21.06.2024 - 18:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        881 göçmen sınır dışı ediliyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Kurban Bayramı sürecinde 60 ilde yakalanan 881 düzensiz göçmenin sınır dışı edileceğini duyurdu.

        Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre; valilikler ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından düzensiz göçmenlerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar, arife günü ve Kurban Bayramı (15-19 Haziran 2024) süresince de tüm Türkiye'de kararlılıkla ve kesintisiz şekilde devam etti. Denetimler, 60 ilde 'Mobil Göç Noktası Araçları'nın desteğiyle gerçekleştirildi. 15-19 Haziran 2024 tarihleri arasında, 75'i İstanbul'da olmak üzere toplam 165 Mobil Göç Noktası Aracı ile 21 bin 396 kimlik kontrolü yapıldı. Göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik denetim ve uygulamalar kapsamında 5 günlük süre boyunca Türkiye genelinde tespit edilen 881 düzensiz göçmen, il göç idaresi müdürlüklerine teslim edilerek sınır dışı işlemleri başlatıldı

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İçişleri bakanlığı
        #düzensiz göçmen
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fatma Nur 24 yaşındaydı... Öldüren ziyaret!
        Fatma Nur 24 yaşındaydı... Öldüren ziyaret!
        Diyarbakır-Mardin arasında anız felaketi: 11 ölü!
        Diyarbakır-Mardin arasında anız felaketi: 11 ölü!
        Kanseri yenen emekli polise gaspçılar saldırdı!
        Kanseri yenen emekli polise gaspçılar saldırdı!
        Baba vahşetinden 7 ay sonra acı haber!
        Baba vahşetinden 7 ay sonra acı haber!
        Antalya'da vahşet: Denizde, kol, bacak ve başsız cansız beden bulundu
        Antalya'da vahşet: Denizde, kol, bacak ve başsız cansız beden bulundu
        6 aylık bebeğine kafa attı! Canavar babaya gözaltı
        6 aylık bebeğine kafa attı! Canavar babaya gözaltı
        İki kardeş suda çırpınmaya başladı! Nefesler tutuldu... Büyük acı!
        İki kardeş suda çırpınmaya başladı! Nefesler tutuldu... Büyük acı!
        Fenerbahçe'de yeni sözleşme ve transfer!
        Fenerbahçe'de yeni sözleşme ve transfer!
        Kavunun sağlığa olan 7 faydası!
        Kavunun sağlığa olan 7 faydası!
        Tacikistan başörtüsünü yasakladı
        Tacikistan başörtüsünü yasakladı
        Millilerde hedef 2'de 2!
        Millilerde hedef 2'de 2!
        Türksat 6A ABD'de
        Türksat 6A ABD'de
        Baggio, evinde silahlı soyguna uğradı!
        Baggio, evinde silahlı soyguna uğradı!
        Atatürk'ü duygulandıran destan: Şehit askerin cebinden çıktı
        Atatürk'ü duygulandıran destan: Şehit askerin cebinden çıktı
        Galatasaray'da Zaniolo ile ayrılık kapıda!
        Galatasaray'da Zaniolo ile ayrılık kapıda!
        Çeşme âşıkları
        Çeşme âşıkları
        Doğru bilinen ama yanlış olan 7 bakım yöntemi!
        Doğru bilinen ama yanlış olan 7 bakım yöntemi!
        Kayıt dışılıkla mücadele paketi geliyor
        Kayıt dışılıkla mücadele paketi geliyor
        "Çeşitli alternatifler değerlendirilmektedir"
        "Çeşitli alternatifler değerlendirilmektedir"