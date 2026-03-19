Bayramda Yurtiçi kargo açık mı? 2026 Ramazan Bayramında Yurtiçi kargo çalışıyor mu?
Ramazan Bayramı yaklaşırken kargo şirketlerinin çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bu yıl Ramazan Bayramı arifesi Perşembe gününe, bayramın birinci günü ise Cuma gününe denk geliyor. Bu nedenle kargo gönderimi yapacak veya kargo bekleyen birçok kişi, Yurtiçi Kargo’nun bayramda hizmet verip vermediğini merak ediyor. Peki, Yurtiçi Kargo bayramda çalışıyor mu, arefe günü şubeler açık mı? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…
YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2026
Yurtiçi Kargo çalışma saatleri hafta içi 09.00 - 18.00 arası hizmet veriyor. Yurtiçi Kargo şirketi, hafta sonu cumartesi günleri 09.00 - 17.00 arası hizmet verirken, Pazar günleri hizmet vermemektedir.
AREFE GÜNÜ YURTİÇİ KARGO ÇALIŞIYOR MU?
Yurtiçi kargo 19 Mart Perşembe Arefe günü kargo alım ve dağıtım işlemlerine devam edecek.