DHA

Kaza, saat 18.30 sıralarında Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre il dışından gelen Müzeyyen K., otobüsten indikten sonra telefonla konuşmaya başladı. Müzeyyen K. telefonla konuşurken perondan yeni çıkan 35 PK 128 plakalı otobüsü fark etmeyerek aracın altında kaldı.







Çevredekilerin uyarısı ile durumu fark eden şoför, otobüsü durdurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler olay yerinde uzun süre inceleme yaparken, Müzeyyen K.'nin cenazesi çalışmaların ardından cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Kazayı görüntüleyen basın mensupları ise, çevredeki bir kişinin engeli ile karşılaştı. Çekim yapılmasına tepki gösteren bu kişi," Niye çekiyorsun, sana çekme demedim mi" diyerek görüntü alan kameramanı olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. (DHA)