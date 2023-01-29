Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem İstanbul İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde otagarda telefonla konuşurken otobüs çarptı - En Son Haberler
ABONE OL

Bayrampaşa'da otagarda telefonla konuşurken otobüs çarptı

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde yaşanan bir anlık dalgınlık ölümle sonuçlandı. İlçede 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda otobüsten inen Müzeyyen K. telefonla konuşurken, perondan çıkan başka bir otobüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde otagarda telefonla konuşurken otobüs çarptı - En Son Haberler
DHA

Kaza, saat 18.30 sıralarında Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre il dışından gelen Müzeyyen K., otobüsten indikten sonra telefonla konuşmaya başladı. Müzeyyen K. telefonla konuşurken perondan yeni çıkan 35 PK 128 plakalı otobüsü fark etmeyerek aracın altında kaldı.



Çevredekilerin uyarısı ile durumu fark eden şoför, otobüsü durdurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler olay yerinde uzun süre inceleme yaparken, Müzeyyen K.'nin cenazesi çalışmaların ardından cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Kazayı görüntüleyen basın mensupları ise, çevredeki bir kişinin engeli ile karşılaştı. Çekim yapılmasına tepki gösteren bu kişi," Niye çekiyorsun, sana çekme demedim mi" diyerek görüntü alan kameramanı olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. (DHA)

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİM TARİHLERİ 2023 | Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman, hangi tarihte açıklanır?
GÜNDEM TOKİ İstanbul kura çekim tarihleri...
2023 AİLE DESTEK PROGRAMI Ocak ödeme tarihleri: Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, zam geldi mi, ödemeler hesaba yattı mı, başvuru şartları nedir?
GÜNDEM Aile Destek Paketi ödeme tarihleri
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Hiçbir oldubittiye müsaade etmeyeceğiz
GÜNDEM Bakan Akar: Oldubittiye müsaade etmeyeceğiz
TBMM Başkanı Şentop'tan İsrail'de Sinagog'a yapılan saldırıya kınama
GÜNDEM Şentop'tan sinagog saldırısına kınama
TOKİ 2023 Orta Gelirliye Konut Kampanyası başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır?
GÜNDEM Orta Gelirliye Konut Kampanyası başvuru şartları
Bolu’da, gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürdü
GÜNDEM Bolu Dağı beyaza büründü
İran'ın Hoy kentinde deprem! Deprem Van ve Hakkari'de de hissedildi - AFAD son depremler listesi
GÜNDEM İran'ın Hoy kentinde deprem
5104 TL destek desteği! Takdir teşekkür alanlara devlet desteği mi verilecek ve kimler alabilecek?
GÜNDEM Takdir teşekkür alanlara devlet desteği
Isparta'da site çalışanı, yöneticiyi kemerle boğarak öldürdü
GÜNDEM Kapalı otoparkta cinayet!
2023 Hac kura tarihleri: Diyanet ile hac kuraları ne zaman çekilecek ve ön kayıtlar ne zaman bitiyor?
GÜNDEM 2023 Hac kura tarihleri...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.