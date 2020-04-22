İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla koronavirüs ile mücadele kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik çocuk Bayramı tatilinin Ramazan Ayının başlangıcına denk gelmesi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının birleştirilmesi sonucu İstanbullular Ramazan ayı alışverişi için araçlarıyla Bayrampaşa Yaş Sebze Haline akın etti.

İHA'nın haberine göre; Bayrampaşa Hali yolunda kilometrelerce kuyruk oluştu. Oluşan kuyruklar drone ile havadan görüntülendi.

Bayrampaşa Haline alışverişe gelen vatandaşlardan birisi, “Önümüzdeki dört gün gelecek olan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı ve Ramazan ayının gelmesiyle hem de koronavirüsten dolayı halde bir alışveriş yoğunluğu var” diye konuştu.