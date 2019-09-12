Şüphelilerin sorguları sürüyor

Mahmut Acaröz'ün haberine göre, Ayvalık polisi ilçe merkezinde oturan şüpheli Y.T.B.’ye aite evde kalaşnikof silah ve yüzlerce fişek bulunduğuna dair bilgi elde etti.

Y.T.B.’ye ait eve operasyon düzenleyen ekipler yatak odasında baza içerisinde elbise ve giyim eşyalarının altına saklanmış gri renkli plastik kasada bir adet kalaşnikof şarjörsüz otomatik tüfek, bir adet MND marka otomatik tüfek, kalaşnikof tüfeğe ait 2 adet şarjör, 8 adet şarjöre takılı 201 adet fişek, MND tüfeğe ait şarjör, 50 adet 6.35 mm, 50 adet de 38 calibre fişek, 926 adet 9 mm fişek, Y.T.B.’ye ait ait araçta da 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 6 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda göz altına alınan Y.T.B.ve A.M. adlı şüphelilerin sorguları devam ediyor.