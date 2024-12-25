Bazı bakanlıklara personel alım ilanları ve kadro ihdasları Resmi Gazete'de

İçişleri Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte, İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'na 65 adet kaymakam adayı alınacak. Adaylar 1 Ocak 2025 itibariyle 35 yaşının doldurmamış olacak. Sınav, 23 Şubat 2025 tarihinde yapılacak. Adaylara 120 soru için 165 dakika verilecek. Adaylar başvurularını, 10-16 Ocak 2025 tarihleri arasında bireysel olarak internet aracılığıyla yapabilecek.

Ticaret Bakanlığına ise sınavla 15 adet Ticaret Uzman Yardımcısı alınacak. Adaylar 35 yaşından büyük olamayacak ve ilgili KPSS türünden 70 ve üzeri puan alması zorunlu olacak. Giriş Sınavı için başvurular, 20-31 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılabilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında ise 16 sözleşmeli personel alınacak. Adaylardan avukatlık ve mühendislik pozisyonları için ilgili KPSS'den 70 büro personeli pozisyonları için 60 puan almaları beklenecek. Adaylar, 30 Aralık 2024 - 10 Ocak 2025 tarihleri arasında, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden, e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak başvuruda bulunabilecek.

REKLAM Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına sözlü giriş sınavı ile 10 TİKA Uzman Yardımcısı alınacak. Müracaatlar 06.01.2025 tarihinde başlayacak olup 17.01.2025 tarihinde sona erecek. Giriş sınavı 03.02.2025 - 07.02.2025 tarihleri arasında TİKA Başkanlığında yapılacak. Adayların ilgili KPSS türünden en az 75 puan almaları istenecek. Helal Akreditasyon Kurumu'na ise 3 adet Helal Akreditasyon Uzman Yardımcısı alınacak. Başvurmak isteyen adaylar ilgili KPSS türünden en az 70 puan almış olması gerekecek. Adaylar başvurularını 13.01.2025-24.01.2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Helal Akreditasyon Kurumu- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirebilecek.

BAZI BAKANLIK VE KURUMLARDA KADRO İHDASLARI Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında 2 adet Daire Başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında 4 adet Daire Başkanı Kültür ve Turizm Bakanlığında 1 adet Daire Başkanı 3 adet Müdür, Sosyal Güvenlik Kurumunda 13 adet Şube Müdürü ve 13 adet Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığında toplam 200 Uzman ve Müşavir Avukat, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde 5 adet Şube Müdürü, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 1 adet Daire Başkanı ve 1 adet Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri kadrosu ihdas edilecek.

REKLAM Adaylar, bütün personel alım ilanları için detaylı bilgilere Resmi Gazete'de bulunan ilanlar üzerinden erişebilecek. ON ÜNİVERSİTEYE 438 AKADEMİSYEN ALINACAK On üniversitenin farklı akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na göre 438 akademisyen alınacak. Söz konusu alımlara ilişkin ilanlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 1 öğretim görevlisi, Amasya Üniversitesi 22 öğretim üyesi, Bursa Teknik Üniversitesi 18 öğretim üyesi ve 5 araştırma görevlisi, Mardin Artuklu Üniversitesi 41 öğretim üyesi, İstanbul Atlas Üniversitesi 42 öğretim üyesi, 14 öğretim görevlisi, 4 araştırma görevlisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi 34 öğretim üyesi, 5 araştırma görevlisi, Galatasaray Üniversitesi 11 öğretim üyesi, Yozgat Bozok Üniversitesi 67 öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi ve 10 araştırma görevlisi, Yıldız Teknik Üniversitesi 15 araştırma görevlisi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi 147 öğretim üyesi alacak.