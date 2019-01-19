Teknik direktörlüğe Aykut Kocaman'ın gelmesinin ardından çıkışa geçen Atiker Konyaspor, deplasmandaki kötü performansına da nokta koydu. Süper Lig'in 18. haftasında BB Erzurumspor'a konuk olan Yeşil-Beyazlılar, rakibini 2-1 mağlup ederek dış sahada 6 haftalık aranın ardından 3 puan aldı.

Karşılıklı ataklarla başlayan mücadelede konuk ekip 45+2'de öne geçti. Emrah'ın pas hatasında topla buluşan Traore ceza sahası içerisindeki Ömer Ali'yi gördü. Tecrübeli futbolcu, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 0-1.

İlk yarı böyle biterken Konya 59. dakikada Volkan Fındıklı'nın golüyle farkı ikiye yükseltti: 0-2. 2 dakika sonra ev sahibi Erzurum'da sahneye çıkan Taylan Antalyalı skoru 2-1'e getirse de kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Konyaspor kazanan taraf oldu.