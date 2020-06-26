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BDDK'dan banka dışı 14 mali kuruluşa idare para cezası kararı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca, (BDDK) koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde bireysel ve ticari müşteriler tarafından kuruma iletilen şikayetlerin incelendiği, banka dışı 16 mali kuruluşa toplam 2,1 milyon TL idari para cezası uygulandığı bildirildi

BDDK
AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK),banka dışı 16 mali kuruluşa toplam 2,1 milyon TL para cezası uygulanması karar verdi.

BDDK tarafından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde bireysel ve ticari müşteriler tarafından
kuruma iletilen şikayetlerin incelendiği belirtildi.

Banka dışı mali kuruluşlar hakkındaki şikayetlere ilişkin inceleme süreçlerinin kesintisiz devam ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, şikayete konu banka dışı mali kuruluşlar hakkında kurumumuz denetim elemanları tarafından yapılan incelemeler neticesinde düzenlenen raporda yer alan tespitlere ilişkin olarak, kurumumuzca söz konusu kuruluşlara iletilen talimatlar, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik ve Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik’e aykırı işlem tesis ettikleri gerekçesiyle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 26 Haziran 2020 tarihli ve 9081 sayılı kararı ile 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunun 44'üncü maddesi ile 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 148'inci maddesi uyarınca banka dışı 16 mali kuruluşa toplam 2,1 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."

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