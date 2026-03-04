BDDK'dan İktisat Katılım Bankası'na faaliyet izni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, BDDK'nın 26 Şubat 2026 tarihli ve 11424 sayılı kararıyla İktisat Katılım Bankası A.Ş.'nin bankacılık faaliyetlerine başlamasına onay verildi.

Kararda, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 10. Maddesi ile Bankaların İzne Tabii İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu bankaya faaliyet izni verilmesinin uygun bulunduğu belirtildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

"Kurul Başkanlığının 25.02.2026 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 25.02.2026 tarih ve E-43890421-101.01.01-182688 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 10 uncu maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Kurulun 12.12.2024 tarihli ve 11037 sayılı Kararı ile kuruluş izni verilen İktisat Katılım Bankası A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir."