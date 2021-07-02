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BDDK'dan intibak sürecindeki tasarruf finansman şirketlerine ilişkin açıklama

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), intibak başvurusunda bulunan tasarruf finansman şirketlerinden 6'sının intibak sürecinin devam ettirilmesine, 8'inin ise iradi tasfiyeye yönlendirilmesine karar verildiğini duyurdu

BDDK'dan intibak sürecindeki tasarruf finansman şirketlerine ilişkin açıklama
AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), intibak başvurusunda bulunan tasarruf finansman şirketlerinden 6'sının intibak sürecinin devam ettirilmesine, 8'inin ise iradi tasfiyeye yönlendirilmesine karar verildiğini duyurdu.

BDDK'den yapılan açıklamada, vatandaşların hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla tasarruf finansman faaliyeti yürüten ancak intibak şartlarını sağlamayan 21 şirketin intibak taleplerinin reddine ve tasfiyelerine karar verildiği anımsatıldı.

Söz konusu 21 şirketin listesinin Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandığı aktarılan açıklamada, "Kurumumuza intibak başvurusunda bulunan diğer şirketlerden 6'sının intibak sürecinin devam ettirilmesine, 8'inin ise iradi tasfiyeye yönlendirilmesine karar verilmiştir. Söz konusu kararlar titizlikle yapılan intibak incelemesi kapsamında kurumumuzca ulaşılan tespitler ışığında alınmış olup devam eden süreçte tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli tüm işlemler ilgisine göre tasfiye komisyonu ve kurumumuzca ivedilikle alınacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, intibak incelemesi süren şirketler bakımından BDDK değerlendirmelerinin devam ettiği, bu şirketlerin faaliyetleri noktasında bir kısıtlama bulunmadığı vurgulandı.

İntibak süreci devam eden 6 tasarruf finansman şirketi şöyle:

1 Emin Evim Emin Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama San. ve Tic. AŞ İntibak
2 Fuzul Gayrimenkul Yatırım AŞ İntibak
3 Sinpaş Yapı Endüstrisi AŞ İntibak
4 İmece Yatırım ve Organizasyon AŞ İntibak
5 Katılımevim Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama San. Tic. AŞ Birleşme Yoluyla İntibak
Meskenfinans Gayrimenkul Yatırım Organizasyon San. ve Tic. AŞ
6 Birevim Tasarruf Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ Birleşme Yoluyla İntibak
Çözüm Tasarruf Organizasyon Pazarlama ve Ticaret AŞ

İradi tasfiyeye yönlendirilen 8 tasarruf finansman şirketi de şöyle:

1 Güvence Tasarruf Gayrimenkul Otomotiv Organizasyon Pazarlama Ticaret AŞ İradi tasfiye
2 Benimevim Gayrimenkul ve Menkul Değerler Alım Satım Organizasyonlar AŞ İradi tasfiye
3 Yenievim Tasarrufu Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi Ticaret. AŞ İradi tasfiye
4 Narevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama ve Ticaret AŞ İradi tasfiye
5 Kumbaraevim Organisyon ve Gayrimenkul Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ İradi tasfiye
6 Umutevim Yatırım Organizasyon AŞ İradi tasfiye
7 Ezogelin Tasarruf Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ İradi tasfiye
8 Pamuk Evim Organizasyon Gayrimenkul Oto. İnş. Müh. Mimarlık Turz. Katılım İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret AŞ İradi tasfiye

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