BDDK'dan taksit ve kredilere sınırlama adımı Merkez Bankası enflasyonla mücadele kapsamında faiz artırımları yolu ile tüketimi kesmeye çalışırken BDDK da yine aynı kapsamda TCMB'nin adımlarına destek olacak bir kararı açıkladı. BDDK, talep enflasyonunu dizginlemek için kredili harcamaları kısma adımı olarak önemli iki karara imza attı. Buna göre BDDK, kredi kartı ile yapılan yurt dışı havayolu bilet alımları ve konaklama hizmetleri için taksitlendirmeyi kaldırdı. Kurum ayrıca bankaların bireysel kredi ve taşıt kredileri için uyguladığı sermaye yeterlilik kısıtlarını da sıkılaştırdı.

BDDK'nın açıklaması şöyle:

"Finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik atılacak koordineli adımlar kapsamında 31 Temmuz 2023 tarihinde Kurumumuz internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulduğu üzere, sermaye yeterliliği standart oranları hesaplamasında dikkate alınan risk ağırlıklarının ihtiyaç kredileri, bireysel kredi kartları, tüketicilere kullandırılacak binek araç edinimi amaçlı taşıt kredileri ile taşıt teminatlı krediler ve tüketiciler ile yapılacak finansal kiralama işlemleri açısından artırılmasına karar verilmiştir.

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Ayrıca, kredi kartlarında uygulanan taksitlendirme sürelerinin; havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda uygulanmamasına ve söz konusu harcamalarda taksitlendirme yapılmamasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ÜÇ AYDA 1.8 MİLYAR DOLAR HARCADIK

TÜİK'in bugün açıkladığı verilere göre ikinci çeyrekte yurt dışını ziyaret eden Türk vatandaşlarının harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 67 artarak 1 milyar 766 milyon 639 bin doları buldu.

Bunun 1 milyar 611 milyon 638 bin dolarını kişisel, 155 milyon dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Söz konusu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 72.7 artarak 2 milyon 877 bin 450 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 614 dolar olarak gerçekleşti.