BDDK'dan Sipay'a onay

Sipay, aldığı izinlerle faaliyet alanını genişletmeyi sürdürüyor. Sipay’in 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu kapsamında üye işyerleri ile direkt anlaşma yapan kuruluş olma izni verilen kuruluşlar arasına katılmak için yaptığı başvuru olumlu sonuçlandı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre pek çok ödeme kuruluşu gibi Sipay de POS ödeme hizmetlerini bankalar ile iş birliği yaparak sunabiliyordu. Verilen izin ile Sipay artık Fiziki POS, Sanal POS, Mobil POS, ATM, kiosk, otomat, toplu taşıma validatörleri ve turnikesi gibi cihazları kendisi işleterek üye işyerleri ile direkt anlaşma sağlayabilir hale geldi.