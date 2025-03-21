Son yıllarda artan bebek bezi egzaması, ebeveynler için endişe kaynağıdır. Özellikle yeni doğan çocuklarda sıklıkla görülen bebek bezi egzamasında evde uygulayabileceğiniz basit yöntemlerle çözmek mümkündür.

BEBEK BEZİ EGZAMASINDA SIK GÖRÜLEN BELİRTİLER

Bebek bezinin temas ettiği bölgelerde gözlemlenen tüm kızarıklık veya döküntüler her zaman bebek bezi egzamasını işaret etmeyebilir; ancak aşağıdaki belirtiler bebek bezi egzamasında sık görülür ve dikkate alınmalıdır:

1. KABARCIKLAR VE CİLT DÖKÜNTÜLERİ

Egzama, bazı durumlarda kabarcıklar (veziküller) oluşturarak sıvı dolu bir görünüme sahip olabilir. Bu kabarcıklar patladığında, ciltte açık yaralar veya aşırı hassas bölgeler oluşabilir. Bebek, bu bölgelerde ağrı veya rahatsızlık hissederek huzursuzluk belirtileri gösterebilir.

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2. TAHRİŞ VE KIRMIZI DÖKÜNTÜLER

Bebek bezi bölgesinde gözlenen açık pembe ya da kırmızı renkli döküntü, bebek bezi egzamasının en belirgin göstergesidir. Bu döküntüler, cildin özellikle kemer bölgesi, kalçalar ve kasık bölgesinde yoğunlaşabilir. İlerleyen dönemde yüzeysel kabuklanmalara da evrilebilir.

3. AĞRI VE RAHATSIZLIK

Bebeklerin henüz kendilerini ifade edemedikleri düşünüldüğünde, ciltte yanma ve kaşıntı hissine ağlama, huysuzluk veya uykusuzluk gibi davranışsal belirtiler eşlik edebilir. Bu yüzden bebek, sık sık bezinin değiştirilmesine rağmen ağlıyor veya bez bölgesini kaşımaya, ellemeye çalışıyorsa, dermatit ihtimali anne ve babalar tarafından göz ardı edilmemelidir.

BEBEK BEZİ EGZAMASININ NEDENLERİ

1. BESLENME DÜZENİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Bebeğin beslenme düzenindeki değişiklikler, özellikle katı gıdalara geçiş, dışkının pH dengesini değiştirerek ciltte tahrişe sebep olabilir.

2. ANTİBİYOTİK KULLANIMI

Antibiyotikler, bebeklerdeki bağırsak florasını değiştirerek ishal ve bunun sonucunda bebek bezi egzamasına yol açabilir. Antibiyotik kullanımı sırasında ve sonrasında cilt bakımına ekstra dikkat edilmelidir.

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3. NEM VE SÜRTÜNME

Bebek bezinin cilde sürekli temas etmesi ve bu bölgenin nemli kalması, ciltte tahrişe neden olur. İdrar ve dışkının ciltle temas etmesi, ciltteki koruyucu bariyerin zayıflamasına yol açar ve tahriş oluşur.

4. MANTAR VE BAKTERİYEL ENFEKSİYONLAR

Nemli ve kapalı ortamlar, mantar ve bakterilerin üremesi için elverişli bir zemin oluşturur. Bebek bezi egzamasının ilerlemiş hali, sıklıkla mantar ve bakteriyel enfeksiyonlarla beraber gözlemlenebilir.