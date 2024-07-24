Lahana çorbası, bebek maması, kahvaltıda tatlı, pamuk topu, dil bandı, mavi filtreli diyet! Bakın nasıl zarar veriyor!
Sağlıklı bir yaşam ve fit bir vücut için birçok insan farklı diyet yöntemlerini deniyor. Ancak popülerlik kazanan bazı diyetler, ne yazık ki beklenenin aksine sağlığa ciddi zararlar verebiliyor. Peki, bu diyetler hangileri ve vücudumuz üzerindeki olumsuz etkileri nelerdir? İşte, sağlıklı olma hayaliyle denenen fakat tehlikelerle dolu 10 diyet!
Diyetler, kilo verme ve alma konusunda insanlara yardımcı olan beslenme programlarıdır. Her yıl milyonlarca insan ise hızlı ve kolay kilo vermek umuduyla çeşitli diyet programlarını uyguluyor. Ancak, bu diyetlerden bazıları sağlığa fayda sağlamak yerine ciddi zararlar verebiliyor. Haberimizde asla denenmemesi gereken tehlikeli diyetleri ve vücuda verdiği zararları derledik. İşte, uzak durulması gereken beslenme yöntemlerine dair detaylar...
Not: Bu listedeki tüm diyetler sağlığa çok zararlıdır bu yüzden hiçbiri önerilmemektedir ve asla denenmemelidir. Sağlık sorununuz olduğunu düşünüyorsanız bir uzmandan yardım alabilirsiniz.
1. BUZ DİYETİ
Kilo vermek için uygulanan bu diyette her gün bir litre buz yenilir. Ayrıca çiğnemek yerine ağzınızda erimesi gerekiyor. Bu diyette buzu eritmek kalori yakan zorlu bir iş olacağından beyninize doyma sinyalleri gönderdiğine inanılır ancak bu doğru değildir. Ayrıca, sindirim sistemi rahatsızlıklarına ve diş problemlerine yol açabilir bu yüzden denenmemelidir.
2. ÇİĞ GIDA DİYETİ
Sadece pişmemiş bitki bazlı yiyeceklerin yendiği bu diyetin gerekçesi şudur: Yiyecekler pişirildiğinde enzimlerini kaybederler ve daha az besleyici hale gelirler bu yüzden çiğ gıdalar içerisine yağ vb. eklenmeden tek başına tüketildiğinde daha az kaloriyle karnınızı doyuracağından kilo vermenizi sağlar. Ancak bu diyet yeterli protein, demir ve B12 vitamini alımını zorlaştırarak besin eksikliklerine neden olur asla yapılmamalıdır.
3. BEBEK MAMASI DİYETİ
Kilo kaybını teşvik etmek için tasarlanan bu diyet, normal öğünler ve atıştırmalıklar yerine günde 16 kavanoza kadar bebek maması yemeyi gerektirir. Bu diyetin amacı, toksinlerin vücuttan atılmasını sağlamak ve sağlıksız alışkanlıklardan kurtulmaya yardımcı olacak bir kalori açığı yaratmaktır. Ancak yetersiz kalori ve lif alımı nedeniyle enerji düşüklüğüne, kabızlığa ve genel sağlık sorunlarına neden olur bu yüzden yapılmamalıdır.
4.KAHVALTIDA TATLI DİYETİ
Her sabah protein açısından zengin (yani kilonuza bağlı olarak yaklaşık 45 gram) ve karbonhidrat açısından yüksek (yaklaşık 60 gram) bir kahvaltının yanı sıra çikolata, kurabiye veya kek gibi bir tatlının tüketildiği diyet biçimidir.
Bu diyete göre, protein ve karbonhidratlar sizi tok tutar ve sabaha tatlı yiyerek başlamak gün içindeki tatlı isteğinizi bastırır. Ancak kahvaltıda tatlı diyeti, yüksek şeker içeriği nedeniyle kan şekerinde dalgalanmalara ve uzun vadede insülin direnci gibi metabolik sorunlara yol açabilir bu yüzden tercih edilmemelidir.
5. MAVİ FİLTRELİ DİYET
Her şeyi mavi renkli gözlük takarak yemek bu diyetin kuralıdır. Genellikle kırmızı/sarı renkli yiyeceklerin en lezzetli yiyecekler olduğu fikrine dayanarak -örneğin et, patates kızartması- bu diyet, yiyeceklerinizin daha az iştah açıcı görünmesini sağlamayı hedefler yani yiyecekler mavi filtreyle tuhaf geleceğinden bu durum daha az yemenizi sağlar. Ancak bu şekilde bir kandırmaca ruh sağlığına zarar verir o yüzden denenmemelidir.
6. PAMUK TOPU DİYETİ
Bir oturuşta portakal suyuna veya limonataya batırılmış en fazla 5 pamuk topu yenebilen bu diyetle çok kalori almadan karın doymuş olur. Bu diyetin, yetersiz beslenme ve boğulmanın yanı sıra bağırsakları tıkayan bezoar adlı özel bir kitlenin oluşması gibi tehlikeli sonuçları vardır. Ayrıca pamuk topları, çeşitli kimyasal maddeleri içeren polyester elyaflardan yapıldığı için de zararlıdır, uygulanmaması gerekir.
7. LAHANA ÇORBASI DİYETİ
Bu 7 günlük kilo verme diyetinde istenildiği kadar düşük kalorili lahana bazlı çorba tüketilir. Ayrıca meyve veya sebze gibi bir veya iki başka gıdadan az miktarda yenilebilir. Bu diyetle, ihtiyacınız olan besinleri çorbadaki sebzelerden alırsınız ve bu sizi tok tutar. Bu da dengeli bir beslenme sağlamaz bu yüzden uzun vadede oldukça zararlıdır, denenmemelidir.
8. DİL BANDI DİYETİ
Beverly Hills'te kozmetik cerrahı olan bir doktor tarafından başlatılan dil bandı diyetinin, insanların ayda 15 kilograma kadar kaybetmesine yardımcı olduğu iddia ediliyor. Dil üzerine posta pulu büyüklüğünde kısıtlayıcı bir yamanın dikildiği estetik ameliyatı içeren bu diyet, katı gıdaları yemeyi o kadar acı verici hale getirir ki hastalar sadece sıvı tüketir. Diyetin yan etkileri arasında dilin şişmesi nedeniyle konuşma güçlüğü, aniden uykudan uyanma, salya akması, sürekli ağrı, ülser veya enfeksiyon yer alır.
Fotoğraf kaynak: YouTube
9. HZ. İSA NE YERDİ? DİYETİ
Bu 40 günlük çok aşamalı diyet; organik meyvelere, sebzelere, tahıllara, balıklara, et ve kümes hayvanlarına izin verir. Domuz eti ürünlerini, işlenmiş gıdaları, makarnaları, ekmekleri ve tahılları ise yasaklar. Diyete göre insanlar, yalnızca Tanrı tarafından yaratılan yiyecekleri yemek üzere tasarlandı ve katkısız yiyeceklerle dolu bir diyet uygulamanın konsantrasyonu artırdığını, ruh halini iyileştirdiği ve yaşlanmayı geciktirdiği düşünülüyor. Ancak bu diyetin hiçbir dayanağı yoktur bu yüzden asla yapılmamalıdır.
10. KULAK ZIMBALAMA DİYETİ
Çin akupunkturundan türetilen bu uygulama, her kulağın iç kıkırdağına cerrahi zımbaların sabitlenmesini içeriyor ve bu da sözde iştahınızı kesen belirli bir noktayı uyarıyor. 2000'li yıllarda popüler hale gelen diyetin gerekli bileşenleri arasında sağlıklı beslenme ve egzersiz yer alır; bu durum kulaklarınızı zımbalamadan da kilo vermenizi sağlayan bir yöntemdir. Bu yüzden bu diyet tamamen uydurmacadan ibarettir, denenmemelidir.
Kaynak: Cosmopolitan, List Verse