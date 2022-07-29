Bebeklerde Grip Neden Olur ve Nasıl Geçer? Bebeklerde Gribe Ne İyi Gelir?

Bebeklerde grip neden olur ve nasıl geçer? 0:00 / 0:00

Bebeklerin hastalanması ve grip olması aileleri tedirgin eder. Bu sebeple de bebeklerde grip neden olur ve nasıl geçer iyice bilinmesi gerekir. Buna ek olarak bebeklerde gribe ne iyi gelir? Onlar için en iyi doğal çözüm yolları nelerdir her birini beraber inceleyelim.

Bebeklerde Grip Neden Olur?

Genellikle nezle ile grip birbirine karıştırılır. Fakat her ikisi de birbirinden farklıdır. Peki, grip nedir?

Üst solunum yollarını olumsuz olarak etkileyen bir hastalık olan gribe influenza virüsü neden olur. Daha çok mevsim geçişlerinde yaygın olarak görülen grip, bebeklerde hemen fark edilmeli ve çözüm uygulanmalıdır.

O halde bebeklerde grip neden olur?

Üşütme

Soğuk algınlığı

Hava değişimi

Sütün ya da gıdanın çok soğuk verilmesi

Gece soğuklarda bebeğin ince giydirilmesi

Herkesin bebeğinizi ellemesi

Hijyensiz ortamlar

Bu gibi etkenler bebeğinizde gribe sebebiyet verir. Öksürme ya da hapşırma yoluyla da bebeğinize bulaşabilen grip aslında gözünüzü korkutmamalı. Şimdi önereceğimiz tavsiyelere dikkat edince ve önleminizi alınca her şey daha kolay olacak.

Bebeklerde Grip Nasıl Geçer?

Bebeğin grip olduğu nasıl anlaşılır önce bunu bilmelisiniz. Eğer belirtileri doğru tespit ederseniz, tedaviye başlamanız da o kadar sağlıklı olacak. Bebeğinizde, ani ateş, öksürme, hapşırma, yutkunurken yüzünün ekşimesi, halsizlik, terleme gibi durumları gözlemlediyseniz, grip olduğunu anlayabilirsiniz.

Bebeklerde grip en hızlı dinlendirerek ve ılık bir duşa sokarak geçer. Evet, ilk yapmanız gereken ateşi olan bebeğinizi ılık bir suya sokmak ve iyice kurulamaktır. Eğer ateşi yoksa da vitaminlerle ve ek gıdalarla vücudunu güçlendirmelisiniz. Bunlara ek olarak;

İlaç vermeyin.

Doktora giderseniz verdiği ilaçları kesinlikle kullanın.

Bebeğinizi dinlendirin.

Anne sütü alıyorsa sık sık emzirin.

Bebeklerde gribe ne iyi gelir dediğimizde doğal çözüm yolları da arıyor olabilirsiniz. O zaman bir sonraki başlıkta aradığınızı bulacaksınız.

Bebeklerde Grip Doğal Tedavi Yolları Neler?

Konuyla ilgili en çok merak edilen bebeklerde grip tedavisi doğal yöntemler nelerdir? Sorusu oluyor. İlaç kullanmak istemiyorsanız ve doğal olarak bebeğinizi iyileştirmek istiyorsanız işte yapmanız gerekenler:

Anne sütü bolca içmeli.

Bol su içirin.

Eğer burun akıntısı ya da öksürük varsa tuzlu su yapın ve dumanını bebeğinizin burnundan çekmesini sağlayın.

Bebeğinizin başını hafifçe yükseltin.

Doğal olması açısından bitki çayları hazırlayabilirsiniz. Ama bebeğinizin bu çayı tüketebilecek olması da son derece önemli.

Nane limon hazırlayabilirsiniz.

İşte bu yöntemleri dikkate alarak çözüm uygularsanız bebeğinizi gripten kurtarmış olursunuz. Ayrıca kendiniz grip olduğunuzda da benzer yöntemlerle kısa sürede atlatmayı başarırsınız. Sadece bu konuda bilinçli olmalısınız ve bebeğiniz grip olduğunda hemen nedenini tespit ederek uygun tedavi yöntemini uygulamalısınız.