Beceriksiz Katil filmi oyuncuları kimler? Beceriksiz Katil filmi konusu nedir? Sorusu izleyicisi tarafından merak konusu oldu. 2017 çıkışlı komedi filminin yönetmenliğini Korhan Uğur yapıyor.

BECERİKSİZ KATİL FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Begüm Öner

Fatih Al

Ümit Erdim

Eser Eyüboğlu

BECERİKSİZ KATİL FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mahalleden çocukluk arkadaşları Sarı ve Şener’in dostlukları dillere destandır. Fakat bunca zaman şans hiç yüzlerine gülmemiştir. Sarı, erken yaşta ailesini kaybetmiş, zar zor bir üniversite bitirmiş hemen sonra iki aydır tanıdığı ve hayatımın aşkı dediği biriyle evlenmiştir. Evlendikten hemen sonra gelin, düğünde takılan takılar ve o güne kadar birikmiş ne var ne yoksa sırra kadem basmıştır. Şener ise sadece uzmanlık alanı olan “borç batağından çıkma” konusunda her zaman olduğu gibi arkadaşına tam destek göstermiştir. Borçlarından kurtulmak için Şener, Sarı’ya kumar oynamayı teklif etmiştir. Şener için kumar bir yaşam biçimidir. Sarı ise kumar işine başta çok karşı çıksa da bu sefer direnememiştir. Başta her şey şaşırılacak derecede güzel gider. Fakat bu durum uzun sürmez. Kendilerini iyice kaptırıp kasadan borç para almaya başlamışlardır. Borçlandıkları adamların ne kadar acımasız mafya üyeleri olduğunu ise sabahın ilk ışıklarında yedikleri dayaktan öğrenmişlerdir. Mafyanın bizim bitirimlere bir teklifi vardır. Fakat bu teklif öyle hemen kabul edilecek cinsten değildir...