Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından İstanbul'da bugün uygulanacak elektrik kesinti programı belli oldu. İstanbul'un birçok ilçesinde muhtelif saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak.

İşte 29 Aralık 2019 tarihli elektrik verilemeyecek o bölgeler:

- KAZIM KARABEKİR Mh., 8. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakim süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32817)

- YEDİKULE Mh., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatirim süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33477)

- HOBYAR Mh., AŞİREFENDİ Cd., TAYA HATUN Mh., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakim süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33451)

- ŞEMSİPAŞA Mh., 53. Sk., 54. Sk., 55. Sk., 56. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatirim süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33346)

- SAHİL Mh., ŞANLI Sk., KUŞKALE Cd., GÜNAY Sk., KOCATEPE Cd., ÇAYIRLI Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatirim süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33517)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah TEKSTİLKENT sk 09:00-12:00 saatleri arasında bakım calısması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2254540)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 324.,329. sk / İNÖNÜ mah 353.,354.,357.,358.,359.,360.,361.,363.,381.,387.,388.,389.,397.,398.,399.,406.,408.,409.,410.,411.,412.,413.,414.,416. sk 12:00-16:00 saatleri arasında bakım calısması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2254984)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah KAVAKLI,OLİMPİYAT,ZAĞANOS PAŞA,ÜRGÜP,İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk 19:00-03:00 saatleri arasında Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2255282)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ALİ ÇEBİ,CAHİT SITKI TARANCI,EGEMENLİK sk // ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah FEVZİ ÇAKMAK sk / SAADETDERE mah 106.,2.,81.,82.,84.,86.,87.,88.,93.,95.,PEYAMİ SAFA sk / TURGUT ÖZAL mah 55.,89. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2255298)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TURGUT REİS mah 439.,440.,502.,CENGİZ TOPEL sk 09:00-16:00 saatleri arasında bakım calısması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2255813)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-NİŞANCI mah AHMET ÇELEBİ,AŞÇIBAŞI CAMİİ,DAVUTAĞA,KIZILCIK,NAZPERVER,İLAHİCİLER sk 09:00-15:00 saatleri arasında bakım calısması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2255802)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah ILGIT ÇIKMAZI,ILICA ÇIKMAZI,IRMAK,KESTANELİK sk / İZZETTİN mah ERCAN KÖYÜ,MESLEK ÇIKMAZI,MUNTAZAM,İZZETBABA sk 01:00-03:00 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2256147)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MECİDİYE mah BESTENİGAR ZİYA,CAMFENER,CAMİ,DEREBOYU,HAZİNE,KATMER,KAYMAKÇI,MECİDİYE KÖPRÜSÜ,MUALLİM NACİ,ORTAKÖY DEĞİRMEN,OSMANZADE,SAĞLIK,TAYYARECİ FEVZİ,TUĞRAKEŞ İSMAİL HAKKI,VAPURİSKELESİ,YELKOVAN,ÇARŞIAĞASI,İSKELE sk / ORTAKÖY mah MECİDİYE KÖPRÜSÜ,MUALLİM NACİ,TUNÇ ÇIKMAZI sk / YILDIZ mah ORTAKÖY SALHANESİ sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah İSKETE sk 09:00-17:00 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2255517)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah FATİH SULTAN MEHMET sk / ÇINAR mah 1401. sk / ÖRNEK mah 1357.,1359.,1367.,1369.,1370.,1371.,1372.,1373.,1375.,DOĞAN ARASLI sk 09:00-12:00 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2256290)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah İSTANBUL sk / MİMAR SİNAN mah ÇATAL ÇİFTLİK sk 09:00-17:00 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2257144)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1432.,1433.,1434.,GÜLBAHAR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2256601)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah BİRAHANE sk 12:00-14:00 saatleri arasında Bakim süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2257424)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah MUSTAFA İNAN,NİYAZ sk 04:00-05:00 saatleri arasında Manevra süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2256578)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah BARBAROS,YENİDOĞAN sk / GAYRETTEPE mah BAYINDIR,EMİRHAN sk 10:00-12:00 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2257180)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah 2738.,2739.,2746.,ABDULLAH PAŞA,AKÇA,BONCUK,DAĞARCIK,DEVA,HÜRRİYET,MEHMETÇİK,SEFA,SEREN,TOSUN PAŞA,ÇİLEK,İKBAL,İLKAY sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakim süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2256989)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah İSTOÇ 4. sk 09:00-11:00 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2256542)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1596. sk 12:00-15:00 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2257422)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah 2738.,2739.,2746.,ABDULLAH PAŞA,AKÇA,BONCUK,DAĞARCIK,DEVA,HÜRRİYET,MEHMETÇİK,SEFA,SEREN,TOSUN PAŞA,ÇİLEK,İKBAL,İLKAY sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2256623)

- İSTANBUL GÜNGÖREN MERKEZ-SANAYİ mah KANARYA,MİNE,OKÇU,SAKİN sk 11:00-16:00 saatleri arasında Yatırım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2259014)

- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah GAMZE,KALE sk 11:00-16:00 saatleri arasında Yatırım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2258023)

- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah GAMZE,MİNE,SAKİN sk 11:00-16:00 saatleri arasında Yatırım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2259033)