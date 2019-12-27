Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından İstanbul'da bugün uygulanacak elektrik kesinti programı belli oldu. İstanbul'un birçok ilçesinde muhtelif saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak.

İşte 27 Aralık 2019 tarihli elektrik verilemeyecek o bölgeler:

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah HALİDE EDİP ADIVAR,YÜCEL,İSTİKBAL sk 15:00-17:00 saatleri arasında Yatırım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2251542)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah NUMUNEBAĞI,ŞİRİN sk 13:00-17:00 saatleri arasında BAĞLANTI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2251595)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah GAZİ OSMAN PAŞA,GÜN IŞIĞI,PLEVNE sk 09:00-13:00 saatleri arasında BAĞLANTI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2251847)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TURGUT ÖZAL mah OKTAY RIFAT,ORKİDE,SU YOLU sk 10:00-14:00 saatleri arasında Yatırım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2251566)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ATA,MERKEZ,ŞEHZADEBAŞI sk 13:00-17:00 saatleri arasında BAĞLANTI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2251850)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 828.,829.,830.,FATİH SULTAN MEHMET sk 09:00-13:00 saatleri arasında BAĞLANTI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2251845)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 307.,317.,324.,328.,329.,330.,331.,332.,333.,334.,335.,336.,337.,338.,MEHMET AKİF sk 09:00-16:00 saatleri arasında bakım calısması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2251777)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 262.,284.,ANAFARTALAR,GELİBOLU sk 09:00-13:00 saatleri arasında BAĞLANTI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2251826)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3003.,3007.,HALİL FAHRİ ORMAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2252917)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2120.,2121.,2122.,2123.,2124.,2125.,2126.,2137.,2138.,2140.,2141.,BARBAROS,MATBAACILAR,MATBAACILAR 5. sk // ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 599.,601. ÇIKMAZ,602.,603.,604.,BARBAROS,GAZİ,KARADENİZ sk 09:00-17:00 saatleri arasında bakım calısması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2253900)

- HAMİDİYE Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında 9634,9385 T.M. BAKIM YAPILDIKTAN HATTI NORMALE ALMA, MANEVRA ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33685)

- MERKEZ Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında 9303 T.M. BAKIM YAPILDIKTAN SONRA HATTI NORMALE ALMA (MANEVRA ÇALIŞMASI) süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33682)

- LEVENT Mh., AKAT Mh., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında BAKIM ÇALIŞMASI İÇİN YAPILAN MANEVRA süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33480)

- GÜMÜŞSUYU Mh., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında BAKIM ÇALIŞMASI İÇİN YAPILAN MANEVRA süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33481)

- MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., NENEHATUN Mh., İSLAMBEY Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 02:30-02:40 saatleri arasında 28805 TM'DE SCADA ÇALIŞMASI İÇİN MANEVRA ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33690)

- CELALİYE Mh., SUDİ ÖZKAN Cd., CUMHURİYET Cd., VATAN 3 Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 03:00-04:00 saatleri arasında MANEVRA süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33696)

- MİMAR HAYRETTİN Mh., (FATİH İlçesi) ve civarında 08:30-10:00 saatleri arasında 2395 TM KESTRMCİ BAKIM ONARIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33239)

- MERKEZ Mh., KUYULU Sk., SANCAKLI Sk., SOKULLU MEHMETPAŞA Cd., ŞEMSİPAŞA Mh., 21. Sk., 22. Sk., 23. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında SAHA DAĞITIM PANOSU MONTAJI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33344)

- AKÇABURGAZ Mh., 1574. Sk., 1579. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında 21978TM BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33620)

- TURGUT REİS Mh., CENGİZ TOPEL Cd., 465. Sk., 467. Sk., 468. Sk., 466. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında 18227 TM - BOX ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33177)

- SANAYİ Mh., AYTAÇ Sk., KIVIRCIK Sk., POSTA Cd., VEHBİBEY Sk., ERKAYA Sk., ESKİ LONDRA ASFALTI Cd., OĞUZHAN Sk., DALGIÇ Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bildirimli bakım programı çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33567)

- ESKİ HABİPLER Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33497)

- YUNUS EMRE Mh., 1620. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında havai hat yenileme süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33446)

- BAHÇEKÖY MERKEZ Mh., BAHÇEKÖY YENİ Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında TRAFO MERKEZİ BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33559)

- PINAR Mh., BALABANDERE Cd., BAHÇEKÖY MERKEZ Mh., BEKİR SITKI EVCİMEN Sk., ZEKERİYAKÖY Mh., SAZLIDERE Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında AG HAVAİ HAT AKTARIMI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33464)

- BÜYÜK SİNEKLİ Mh., AKŞEMSEDDİN Cd., PAPATYA Sk., PTT Sk., BATI ÇEŞME Sk., BOTANİK BAHÇE Sk., DEDEOĞLU Sk., DOĞU ÇEŞME Sk., AKVARYUM ÇIKMAZI Sk., GÖKBEN Sk., GÖKTAŞI Sk., ÜZGÜNLER Sk., SİNEKLİ Sk., BORDO Sk., ÇANAKPINAR Sk., ÇUKURCA Sk., OKYANUS Sk., RAKKAS Sk., TAŞOVA Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında AG -Tesis çalışması (Ekonomik ömrünü tamamlamış AG direklerin yenilenmesi) süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33325)

- CELALİYE Mh., SUDİ ÖZKAN Cd., CUMHURİYET Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında 24318 - 24187 TM VE HAVAİ HAT BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33695)

- FATİH Mh., RIZA KÜÇÜKOĞLUPAŞA Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında 22005TM BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33541)

- NİŞANCI Mh., TUNALI Sk., SAMANCILAR Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında 8515 TM - SCADA ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33196)

- ESENTEPE Mh., FIRTINA Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında havai hat yenileme süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33445)

- ATİKALİ Mh., MUTAF ÇIKMAZI Sk., MEHMETAĞA CAMİİ Sk., MEHMET DEDE Sk., SARAYAĞASI Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında 2206 TM DEPAR 4 BOX ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33466)

- ATAKÖY 2-5-6. KISIM Mh., 19 MAYIS Cd., RAUF ORBAY Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında 1257 TM BİLDİRİMLİ BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33640)

- ŞAHİNTEPE Mh., YALÇIN Sk., UĞUR MUMCU Cd., KAYA Sk., ZİLE Sk., YILMAZ Sk., GAMZE Sk., NADİR Sk., DOĞU Sk., ŞAHİN Sk., SUNA Sk., ÜMİT Sk., ÖZBEY Sk., GÜNDOĞAN Sk., İNCİLER Sk., CEM Sk., AŞIK VEYSEL Cd., DAL Sk., TURHAL Sk., BAĞDA Sk., ERSİN Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında TM Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33545)

- ABBASAĞA Mh., NARDENK Sk., SİNANPAŞA Mh., ALAYBEYİ Sk., TÜRKALİ Mh., ALİ SUAVİ Sk., BEHÇET NECATİGİL Sk., BOZCAKEŞKÜL Sk., DAVUT EFENDİ Sk., DİZİ Sk., MISIRLI Sk., MISIRLIBAHÇE Sk., UZUNCAOVA Cd., YAVERAĞA Sk., YENİYOL Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33437)

- FATİH Mh., DUMAN Sk., EFELER Sk., DAMLA Sk., DERYA Sk., DALYAN Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında 31909 TM'de Bakım Yapılacak süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33604)

- KAZIM KARABEKİR Mh., 8. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında 18547 - HAVAİ HAT REVİZYON ÇALISMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32814)

- İMRAHOR Mh., NAGEHAN Sk., ADNAN Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında AG DİREK AKTARMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33683)

- BOLLUCA Mh., VEDAT Sk., ORHANİYE Sk., GÜLSEVER Sk., GÜLFEM Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında AG DİREK AKTARMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33679)

- YEŞİLKÖY Mh., ESKİ HAVAALANI Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-09:30 saatleri arasında 1621 TM DE BİLDİRİMLİ BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33302)

- FATİH Mh., ERİK Sk., FINDIK Sk., FİDAN Sk., EMEK Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında deplase projesi için süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33686)

- MECİDİYE Mh., BÜYÜKŞEKERCİ Sk., SANDALCI MECİT Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında SDP BAĞLANTISI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33365)

- SAHİL Mh., ŞANLI Sk., KUŞKALE Cd., KOCATEPE Cd., GÜNAY Sk., ÇAYIRLI Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında 21755-27296TM - KET ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33515)

- HOBYAR Mh., SURURİ Mh., TAYA HATUN Mh., (FATİH İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında 2288 TM DE KESTRMCİ BAKIM ONARIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33241)

- YEŞİLKÖY Mh., ALİŞAN YEDİBAŞLAR Sk., BADEMLİ Sk., BOSTAN Sk., ÇEKMECE Cd., GEÇİCİ LALE Sk., İNCİ ÇİÇEĞİ Sk., İSTASYON Cd., MURAT CANKAT Sk., MÜRVETLİ Sk., NURTOPU Sk., OSMAN GÜRER Sk., SAİT KESLER Sk., SEYİT ALİ Sk., YEŞİLBAHÇE Sk., YEŞİLKÖY İSKELE Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:15-11:00 saatleri arasında 1097 TM BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33303)

- ESKİ HABİPLER Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 11:00-18:00 saatleri arasında TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33582)

- ESKİ HABİPLER Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33579)

- KOCATEPE Mh., ABDÜLHAK HAMİT Cd., CUMHURİYET Cd., RECEP PAŞA Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında HARBİYE Mh., CUMHURİYET Cd., İNÖNÜ Mh., CUMHURİYET Cd., ELMADAĞ Cd., YENİ NALBAHAR Sk., YENİ NALBANT Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33439)

- ERGENEKON Mh., CUMHURİYET Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33438)

- ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM Mh., ARDIÇ Sk., PALMİYE Sk., UĞUR MUMCU Bul., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 11:30-12:15 saatleri arasında 1333 TM BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33304)

- ATAKÖY 2-5-6. KISIM Mh., 19 MAYIS Cd., DUMLUPINAR Sk., MUTLU Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 12:00-12:45 saatleri arasında 1258 TM BİLDİRİMLİ BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33642)

- SELİMPAŞA Mh., ALTINKÖK Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 12:00-14:00 saatleri arasında 24238 TM KESTİRİMCİ BAKIM EKSİKLİKLERİNİN GİDERİLMESİ süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33699)

- ÇAMLITEPE Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında TRAFO MERKEZİ BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33561)

- DEMİRTAŞ Mh., SARIDEMİR Mh., (FATİH İlçesi) ve civarında 12:30-14:30 saatleri arasında 2420 TM DE KESTRMCİ BAKIM ONARIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33242)

- SANAYİ Mh., ETİ Sk., HIZIR REİS Sk., KASIM PAŞA Sk., MURAT PAŞA Cd., OĞUZHAN Sk., KIVIRCIK Sk., ENGİN Sk., PİYALE Sk., AYTAÇ Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bildirimli bakım programı çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33572)

- SELİMPAŞA Mh., 3039. Sk., 3040. Sk., ADNAN MENDERES Cd., HÜRMET Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 14:00-16:00 saatleri arasında 24132 TM KESTİRİMCİ BAKIM EKSİKLİKjavascript:void(0)LERİNİN GİDERİLMESİ süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33700)

- ZEYTİNLİK Mh., FAHRİ KORUTÜRK Cd., FAHRİ KORUTÜRK ÇIKMAZI Sk., HALKÇI Sk., RAY Sk., YAKUT Sk., TÜRKÇÜ Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 14:10-16:00 saatleri arasında 1134 TM BİLDİRİMLİ BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33643)

- ATAKÖY 2-5-6. KISIM Mh., CONK BAYIRI Cd., DUMLUPINAR Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 14:10-15:00 saatleri arasında 1254 TM BİLDİRİMLİ BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33305)

- SÜMBÜL EFENDİ Mh., YEDİKULE Mh., (FATİH İlçesi) ve civarında 14:30-16:30 saatleri arasında 2451 TM DE KESTRMCİ BAKIM ONARIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33243)

- ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM Mh., ARDIÇ Sk., LALE Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 15:30-16:10 saatleri arasında 1334 TM BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33306)

- ARNAVUTKÖY MERKEZ Mh., MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 17:00-19:00 saatleri arasında 28805 TM'DE SCADA ÇALIŞMASI OLACAK süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33691)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah AKAR,AKSU,ASLANTEPE,DAR,DOYRAN,FİLİZ,TURAN,YAHYA KEMAL,YENİ,ÇINARCIK,ÖZDOĞAN,ÖZKAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında bakım calısması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2252928)

- İSMETPAŞA mah 105.,81.,86.,87.,88.,89.,91.,92.,95.,96.,97.,98.,MAHMUTBEY sk 10:00-12:00 saatleri arasında ETD bağlantı işi süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2252988)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah SEVGİ sk / MERKEZ mah BİLGİ,ŞEHİT BARBAROS YALÇIN sk 09:00-17:00 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2253964)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ARAÇ,BEKİR SITKI SAY,DİZDAR,KERAMET,MÜNİFPAŞA sk / YENİ mah ABDÜLHALİK RENDA,AKÖREN,BAYRAK,ERKİN BALABAN,MUSTAFA KEMAL,MÜNİFPAŞA,SANCAK,TAŞLAR sk 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2254571)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKADEMİ,AKMAR,GÜLYAYLA,KAYA ARA,KAZANCI,SELVİ,ÇAYELİ,İHLAS,ŞEHNAZ sk 09:00-17:00 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2252998)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah ALİBEY sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALİBEY,DESTAN,ECE,GAMZE,HİMMET,KORU,LİSE,OSMANPAŞA,ÇINAR sk / NURTEPE mah ALİBEY,AYLİN,BİRGÜL,DRAM,KARDEŞLER,MESKEN,MEYAN,NASİP,OSMANPAŞA,PAMUKKALE,ZAMAN,ÇAM,ÇAPRAZ sk 09:00-17:00 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2254010)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah 1000.,1022.,FATİH SULTAN MEHMET,PAZARYOLU sk / YEŞİLKENT mah FATİH SULTAN MEHMET sk 09:00-15:00 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2252918)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah ALİBEY sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKAR,ATA,DEMİRCİ,DİLAVER,DİRLİK,FERMAN,GÜNAL,GİRNE,HASDAL,KAYMAK,KEMERBURGAZ,SEZER,YAKACIK,YAZGI,YAZGI ÇIKMAZI,ÇAYELİ,ÇAĞRI,İNCİÇİÇEĞİ,ŞAFAK,ŞEHİT DURSUN BAKAN,ŞEHİT HASAN KAYA sk / MERKEZ mah BURCU,CEYLAN,DEMİRCİ,DESTAN,DESTE,DUMLUPINAR,ECE,EMEL,GAMZE,GÖNÜL,HİMMET,KARAMEŞE,KAYALAR,KEMERBURGAZ,KUMRAL,OSMANPAŞA,PINARALTI,SERPİL,YAZGI,ZARİF,ÇINAR,ÇİM,ÜNLÜ,ŞAFAK sk 01:00-03:00 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2254071)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 58. BULVAR,58/7. sk 15:00-18:00 saatleri arasında Bülten Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2255203)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ANADOLU sk / MERKEZ mah ERSEVEN,SELAMET sk 01:00-03:00 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2254059)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ sk 19:00-21:00 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2255446)