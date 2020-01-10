Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından İstanbul'da bugün uygulanacak elektrik kesinti programı belli oldu. İstanbul'un birçok ilçesinde muhtelif saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak.
İşte 10 Ocak 2020 tarihli elektrik verilemeyecek o bölgeler:
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah 1022.,1030.,1031.,1032. sk 09:00-15:00 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2257204)
- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah HADIMKÖY-İSTANBUL sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2262889)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah HALİM ULUŞAHİN,MÜMİN ARK,TURGUT BİNGÖL,ŞAHİN,GÜVERCİN,TURGUT BİNGÖL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268868)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1044.,1046.,1047.,1049.,1052. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268902)
- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 261. sk / KARADENİZ mah 1204. sk / MERKEZ mah KALENDER sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ,2450.,2450/1.,2451.,2452.,2453.,2454.,2455.,2460.,2470.,2471.,2472.,2474.,2476.,2478.,2479.,2481.,2518.,ATATÜRK,ESKİ EDİRNE ASFALTI,P,T,U,ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk / ESENTEPE mah 2377.,2412.,2851.,2865.,2866. sk / GAZİ mah 1414. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 157.,162.,166.,167.,168.,35.,36.,37.,38.,39.,41.,ESKİ EDİRNE ASFALTI,ORDU sk / UĞUR MUMCU mah 2128.,2129.,2130.,2131.,2132.,2133.,2134.,2135.,2252.,2253.,2254.,2255.,2261.,2262.,2263.,2271.,2276.,2280.,2281.,2282.,2283.,2284.,2285.,2288.,2310.,2324.,2339.,2340.,2345.,2347.,2350.,2352.,2354.,ESKİ EDİRNE ASFALTI,H,HOCA AHMET YESEVİ,I,K,L,MUHSİN YAZICIOĞLU,N,ORHAN GAZİ sk / YUNUS EMRE mah 1389/1. sk / İSMETPAŞA mah 150.,151.,153.,45.,GAZİ MUSTAFA KEMAL,ORDU sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2269048)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah ÇALI sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-GAZİ mah 1374/1.,1375/3.,1376.,1377.,1426.,1426/1.,1450.,1451.,1452.,1453.,1454.,1455.,ŞEHİT NURETTİN ATEŞ sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1426.,1442/1.,1452.,1453.,1454.,1455.,1456.,1457.,1458.,1459.,1459/1.,1460.,1460/1.,1460/2.,1461.,1462.,1462/1.,1463.,1463/1.,1464.,1464/1.,1465.,1466.,1467.,1500.,1501.,1502.,1502/1.,1503.,1504.,1505.,1506.,1507.,1508.,1508/1.,1509.,GAZİ sk 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2269071)
- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-ŞEMSİPAŞA mah 11. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2. CEBECİ,2566.,2568.,2570.,2571.,2572.,2573.,2578.,2588.,2590.,2592. sk 11:00-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2269061)
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah MİTHAT PAŞA,SEYHAN,SEZER,ÖRNEK sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268077)
- BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ENVER ADAKAN,PEYAMİ SAFA sk / BÜYÜKŞEHİR mah 19 MAYIS,BAŞAK,CUMHURİYET,DERYA,İSTİKLAL,ŞEHİT K. UĞUR GÜRSOY sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2271061)
- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah ŞEHİT ASTEĞMEN FURKAN IŞIK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2271079)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÇINAR mah 1396.,1397.,1398.,1399.,1400.,1401.,1402.,1407.,1408.,1409.,1410.,1411.,1413.,1416.,1436. sk 09:20-17:20 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2270024)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah BEREKET,DEMOKRASİ,DUMLUPINAR,KILIÇARSLAN,MARMARA,MELİK,OVALI,ÇAVUŞOĞLU sk // SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah 3.,7.CD,BEYAZ LEYLAK,EKİNDENİZ,GÜLGONCA,HOROZ İBİĞİ,LALEZAR,MELİSA,SUDEM ÇIKMAZI,USKUMRUKÖY BİLİNMEYEN,YENGEÇ,ŞEFİKA sk / ZEKERİYAKÖY mah 3.,4,5,ALAÇAM.,GÜLİBRİŞİM,HERCAİ MENEKŞE ,HOROZ İBİĞİ.,ITIR ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI.,MELİSA,MERSİN AĞACI,NERGİSLER ÇIKMAZI,İNCİ. sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2282784)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1880.,1881.,1921.,1925.,1926.,1927.,1928.,1929.,1930.,1931.,1932.,1944.,1945.,1946.,MEHMET AKİF,NAMIK KEMAL sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah BEŞEVLER,ÇATALCA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2277330)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah CANİK,LİMON,TERAKKİ,ÇAY,ÖNCÜ sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2283312)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah KELEBEK ÇIKMAZI,REŞİT,SİTE,TUNÇLU,TÜRKAN,YEMENİ,ÇELİKLER sk 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2283313)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah ALIÇ,BEDRİ RAHMİ,EBUBEKİR,FERMAN,HAYRAT,KÖKLÜ,SAKARYA,TERAKKİ,VEFAKAR sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2283319)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah SARAY sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2278379)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah 1.BİLLUR,ALPTEKİN,BARBAROS,BAYBURT,BERRAK 1,BOSTAN,DEREBOYU 1,ER,FETİH,GÖKTAŞ,KARAOĞLANOĞLU,KOCASİNAN,KOCASİNAN 5.,KOCASİNAN 6.,MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 4.,MİNİK,MİTHATPAŞA 1,MİTHATPAŞA 7.,TEKEL,TEVFİK FİKRET,ZEKİ MÜREN,ÇAMLIDERE,ÖNDER 1,ŞEHİT YARBAY CESUR sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2279698)
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 872.,873.,874.,875. ÇIKMAZ,876.,876/1.,877.,878.,879.,MEHMET AKİF İNAN sk / HAVAALANI mah FERMAN,FORMA,FORUM,FOTO,FUNDA,FUZULİ,FİŞEK,GÜLBAHÇE,GÜLDÜRÜ,GÜLEÇ,GÜLYÜZÜ,GÜLÇİMEN,MEHMET AKİF İNAN,TAŞOCAĞI sk 16:00-23:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2287538)
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-BASINKÖY mah ATAYURT,GÜLÇİÇEĞİ,GÜLİSTAN,HAT ÜSTÜ,LEYLAK,SÖZER,TEPE,VALİ KONAĞI,ÖZER,İSMAİL CEM sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2290465)
- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2287584)
- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 542.,543.,546.,552.,553.,554.,555. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2287765)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇIRÇIR mah AYLİN,DORUK,ULUDAĞ,ÇİTLEMBİK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2290682)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah BEŞEVLER,CEYHAN,CUMHURİYET,DR SADIK AHMET,EĞİTİM,FAİK BEY,KAMELYA,MARTI,ÇELİK,ÇİMENLİ,ÖĞRETMEN,ÖĞRETMENLER sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2287689)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah FİRUZKÖY BULVARI sk // ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah ABDİ İPEKÇİ,FEVZİ ÇAKMAK sk / SAADETDERE mah 107.,3.,4.,5.,6.,7.,ABDİ İPEKÇİ,FEVZİ ÇAKMAK,MARMARA sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2290647)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah AYBORA,AYDINLIK,BARAJ,GAZİLER,GÜRKAN,KARACAOĞLAN,KEMAN,KORUKENT,MIZRAK,MODA,ORDU,ROTA,SADIK,SİMİT,ZEHRA,ÖZTÜRK,İLHAN sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2290661)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah ASLI,EMRE,ERENLER,FATİH,GÜRANİ,KEREM,NURETTİN KAYA,TAŞKIN,YUNUS 1,YUVAM,ZAMBAK sk / ÇOBANÇEŞME mah ALADAĞ,ARDA,BÜLBÜL 2,ELMALI,ERGENE,ERGENEKON,FATİH,FİDAN,KÖPRÜLÜ,MANAVGAT,MERİÇ 1,NAMIK KEMAL 1,ORMAN,SERİK,SOKULLU 1,TUNA 1,ÇORUH sk 09:00-10:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2294070)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 1.CİHAN,1.FİLİZ,1.KANARYA,1.ŞAFAK,19 MAYIS,2.KARADENİZ,2.YALÇIN,6.MAYIS,DEMİRAYAK,GÖKTEPE,HAYIRLI,HİSAR,KARAHANLILAR,KARTALTEPE YAN YOLU,MENDERES,TEKİNALP,YAŞAR DOĞU,ŞADIRVAN,ŞAKRAK sk 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2291709)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1652 sk, Atatürk bulvarı. 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2294201)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SİLAHTARAĞA mah GÖÇMENLER sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah BÜLBÜLDERE,GÖÇMENLER,KARLITEPE,KEVSER,MARTIKUŞU,ORDU,RAHMET,TAFLANLI,ÇUKURTARLA,ÇUKURTARLA ALTI,ŞAHİNLER sk 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2293032)
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