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Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından İstanbul'da bugün uygulanacak elektrik kesinti programı belli oldu. İstanbul'un birçok ilçesinde muhtelif saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak.

İşte 12 Aralık 2019 tarihli elektrik verilemeyecek o bölgeler:

- BEŞYOL Mh., 1.İNÖNÜ Cd., SEFA Sk., ÇAMLIK Sk., BEŞYOL YAN YOLU Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31749-11798)

- MENDERES Mh., 315. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32026-18023)

- VİŞNEZADE Mh., BAKKAL BİLAL Sk., MAÇKA MEYDANI Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32265-3246)

- ZAFER Mh., TUNÇ Sk., GÜNEŞ 2 Sk., UYSAL Sk., SAKİN Sk., UĞURLU Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 12:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32304-31798 TM DP 9)

- HALLAÇLI Mh., KARA TREN Cd.DE Sk., AYDIN Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32278-25033)

- GENÇOSMAN Mh., AYAZ Sk., MERA Sk., MEHMETÇİK Sk., ŞEBBOY Sk., SARDUNYA Sk., MANOLYA Sk., MERHALE Sk., İNCE Sk., YOLCU Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32361-662)

- ZÜBEYDE HANIM Mh., 1437. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32313-28850 tm)

- OSMANGAZİ Mh., 2644. Sk., SELAHADDİN EYYUBİ Mh., 1633. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32388-22992)

- ATATÜRK Mh., MARMARA SANAYİ Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32390-11490)

- ATATÜRK Mh., KOMSAN ÜSTÜ YOLU Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32391-11408)

- CİHANGİR Mh., ÇAKMAKLI Sk., KIRBAÇ Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32396-21619TM 3-6.DP)

- DAVUTPAŞA Mh., NİĞBOLU Cd., ATATÜRK Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32403-18004)

- TERAZİDERE Mh., GÜRSOY Sk., FUNDA Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 12:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32343-8891)

- GENÇOSMAN Mh., KIŞLA Sk., MERHALE Sk., MESLEK Sk., ŞEHİT ORGENERAL EŞREF BİTLİS Cd., AYAZ Sk., MERA Sk., YOLCU Sk., İMECE Sk., İNCE Sk., KİRAZ Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32362-476)

- ATATÜRK Mh., 310. Sk., 301. Sk., 302. Sk., 303. Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32392-11416)

- REŞİTPAŞA Mh., TARABYA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32464-4015-4072)

- RUMELİFENERİ Mh., GARİPÇE Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32461-4359-4350-4921-4920-4705-4706-4707-4483-4331-4343-4633-4339-4673)

- CUMHURİYET Mh., ÇETİN EMEÇ Cd., ZİNDE Sk., SEYMEN Sk., AZİM Sk., KAPTAN Sk., BAHADIR Sk., DİLEK Sk., YUDUM Sk., KIRSAY Sk., KIZILÇAM Sk., ACAR Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32426-25080-25297)

- KOCATAŞ Mh., BAĞLAR YOLU Cd., SEMİH SANCAR Cd., GÜNAYDIN Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32428-)

- MERKEZ Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32465-4116)

- ZAFER Mh., CAMİ Sk., DUMLU 2 Sk., GÖRGÜLÜ 1 Sk., ÇATAK Sk., CEVAHİR Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 13:30-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32492-31798)

- GÜNEŞLİ Mh., BAĞLAR Sk., MAHMUTBEY Cd., CUMHURİYET Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-10:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32485-31088)

- HÜRRİYET Mh., HUZUR Sk., SUSAM Sk., MENDERES Cd., SAHABİLER Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 11:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32488-31048)

- ALİBEYKÖY Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32504-28519 TM)

- UĞUR MUMCU Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 11:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32506-29862 tm)

- SULTANÇİFTLİĞİ Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32507-29492 tm)

- KARTALTEPE Mh., BAHÇESARAY Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32564-1843)

- SULTANÇİFTLİĞİ Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32533-28359 tm)

- KARADENİZ Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 11:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32535-28341TM)

- AKŞEMSETTİN Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32536-29644 TM)

- GÖKALP Mh., 32/2 Sk., 33 Sk., 34 Sk., 34/1 Sk., 34/2 Sk., 35 Sk., 36 Sk., 37 Sk., 38 Sk., 38/1 Sk., 38/2 Sk., 40 Sk., 73 Sk., 73/1 Sk., 73/2 Sk., 73/3 Sk., 73/4 Sk., 73/5 Sk., 73/6 Sk., 73/7 Sk., PROF. DR. MUAMMER AKSOY Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32555-1713)

- GÖKALP Mh., 48/2 Sk., 48/3 Sk., 48/4 Sk., 48/5 Sk., 51/1 Sk., 52 Sk., 54/2 Sk., 54/4 Sk., 58 BULVAR Cd., 73/3 Sk., HASAN SEVİM Sk., PROF. DR. MUAMMER AKSOY Cd., BEŞTELSİZ Mh., İNÖNÜ Bul., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 12:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32556-1142)

- YILDIRIM Mh., GÜRSEL Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32590-8215)

- TERAZİDERE Mh., AYVALI DERE 2. Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32591-8614)

- FERHATPAŞA Mh., ATATÜRK Cd., ERKİN BALABAN Sk., ORTA SOFA Sk., GÖÇMENLER Sk., İKİZLER Sk., TAHTA KÖPRÜ Sk., EGE Sk., HAZİNE Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32596-23010 23759 23190 23620 23150)

- SEMİZKUMLAR Mh., TERAKKİ Cd., NECATİ KALFA Cd., MİMOZA Cd., SARGÜN Cd., FEYYAZ ALTINORAK Cd., SAİDE HANIM Cd., KARINCA Cd., SEKMEN Cd., YAKACIK Cd., SALKIM SÖĞÜT Cd., SELVİ Cd., DENİZ Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32583-25294-25034-25032-25313-25312-25225-25323)

- YALIKÖY Mh., KARACAKÖY MERKEZ Mh., PROF. DR. TANSU ÇİLLER Cd., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32595-23730 23638 23643 23639 23641 23280 23107 23108 23404 23257 23171 23205 23111 23300 23326 23461 23786)

- KOCASİNAN MERKEZ Mh., MAHMUTBEY Cd., BEGONYA 1 Sk., SEMA Sk., GÜRGEN Sk., MEVSİM Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:15-12:15 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32598-31565)

- ALTINŞEHİR Mh., İSTİKLAL Cd., ŞEHİT PİYADE ER ERKAN GÖKTAŞ Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32603-12540)

- ALTINŞEHİR Mh., ERİK Sk., UĞUR Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32604-12528)

- MERKEZ Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 12:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32607-28451)

- ESENTEPE Mh., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32584-9459 T.M.)

- ÇIRPICI Mh., 1. TAŞOCAĞI (G/3) Sk., 74/C, ÇINAR 1 Sk., ÇINAR 12 Sk., ÇINAR 3 Sk., ÇINAR 4 Sk., ÇINAR 5 Sk., ÇINAR 6 Sk., ÇINAR 7 Sk., ÇINAR 8 Sk., ÇINAR Sk., ÇIRPICI YOLU Sk., PROF. DR. TURAN GÜNEŞ Cd., ŞEHİT CENGİZ ALUÇKU Sk., TAŞOCAĞI (G/2) Sk., YEŞİLYOL F ÇIKMAZI Sk., YEŞİLYOL F ARA Sk., YEŞİLYOL G Sk., VELİEFENDİ Mh., ÇİMEN Sk., YENİ KARAKOL Sk., 75/3A Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32586-1845)

- SANAYİ Mh., MİNE Sk., SANCAK Sk., SAADET Sk., FERAH Sk., ÖZCAN Sk., TEKİN Sk., OKÇU Sk., GAMZE Sk., ÇAVUŞOĞLU Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32608-216)

- BARBAROS HAYRETTİNPAŞA Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 14:30-19:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32610-28509)

- SEYRANTEPE Mh., ALTINAY Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32613-9128 T.M. DP:2)

- MİMAR SİNAN Mh., GÜNPINAR Sk., KÜLTÜR Sk., TELLİ Sk., ULUS Sk., ŞEYDA Sk., GAYE Sk., HASAN ONATER Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32615-25268)

- OSMANGAZİ Mh., CEMİL MERİÇ Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32616-20436)

- OSMANGAZİ Mh., CEMİL MERİÇ Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32617-20197)

- OSMANGAZİ Mh., CEMİL MERİÇ Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32618-20301)

- OSMANGAZİ Mh., SEVİL Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32619-27882)

- OSMANGAZİ Mh., 2649. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32620-22707)

- OSMANGAZİ Mh., 598. Sk., 597. Sk., 599. Sk., LİMNİ Sk., 2649. Sk., 560. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32621-21102)

- ATATÜRK Mh., ANKARA Cd., NERGİS 1 Sk., YEŞİM Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32627-22029)

- YEŞİLPINAR Mh., 1.YAPRAK Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 11:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32601-28829 TM'den 8 nolu depar)

- NURİPAŞA Mh., 55 Sk., 55/2 Sk., 56 Sk., 65/2 Sk., 65/3 Sk., 65/A Sk., 65/C Sk., 67 Sk., BEKİR SUBAŞI Sk., 55/1 Sk., 55/3 Sk., 55/6 Sk., 65 Sk., 65/6 Sk., 65/7 Sk., 65/8 Sk., 65/B Sk., 65/D Sk., 67/4 Sk., SÜMER Mh., 27/1 Sk., 27/2 Sk., 27/3 Sk., 27/9 Sk., 65/3 Sk., 65/4 Sk., 65/4A ÇIKMAZI Sk., 65/4A Sk., 28/4 Sk., YEŞİLTEPE Mh., 55 Sk., 55/4 Sk., 56 Sk., 56/1 Sk., 56/2 Sk., 56/2A Sk., 56/3 Sk., 56/4 Sk., 56/5 Sk., 56/6 Sk., 56/7 Sk., 56/A Sk., 56/B Sk., 57 Sk., 57/11 Sk., 57/12 Sk., 57/13 Sk., 57/14 Sk., 57/20 Sk., 57/21 Sk., 57/4 Sk., 57/5 Sk., 57/6 Sk., 57/7 Sk., 57/A Sk., 74/3 Sk., AHMET KAMBUR Sk., BEKİR SUBAŞI Sk., ŞEHİT ER MURAT GÜVEN Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32605-1023 ve 1887)

- YENİ MAHALLE Mh., CENGİZ Sk., 5.ENGİN Sk., 3.ŞAFAK Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32606-11627)

- ATATÜRK Mh., KORDONBOYU Cd., HÜLYA KOÇYİĞİT Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32628-22031)

- YEŞİLTEPE Mh., 56/1 Sk., 56/2 Sk., 56/2A Sk., 56/3 Sk., 56/4 Sk., 56/5 Sk., 56/6 Sk., 56/7 Sk., 56/A Sk., 56/B Sk., 57 Sk., 57/10 Sk., 57/11 Sk., 57/12 Sk., 57/13 Sk., 57/14 Sk., 57/20 Sk., 57/21 Sk., 57/4 Sk., 57/5 Sk., 57/6 Sk., 57/7 Sk., 57/A Sk., 74/3 Sk., AHMET KAMBUR Sk., BEKİR SUBAŞI Sk., ŞEHİT ER MURAT GÜVEN Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32646-1023)

- ALTINŞEHİR Mh., GÜLÇİN Sk., KAHRAMAN Sk., NUR Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32602-12533)

- MAVİGÖL Mh., EYÜP SULTAN Cd., MANİDAR Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32651-29102)

- HİCRET Mh., KIBRIS Cd., KÜRŞAT Sk., CANKIZ Sk., TAŞLIYOL Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32656-29090)

- HALKALI MERKEZ Mh., 1.ÇAM Sk., 1.ÇAMLIK Sk., ŞENLİK Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32658-11353)

- YENİMAHALLE Mh., EREN Sk., EVRİM Sk., CİHAN Sk., PAPATYA Sk., SÜLÜN Sk., MURAT Sk., SİNAN Sk., MAHMUTBEY Cd., ÖZAY Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 15:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32664-31528)

- ÖMERLİ Mh., HAKKI İLERİ Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32669-27244)

- HARBİYE Mh., VALİ KONAĞI Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32688-3812)

- TEVFİKBEY Mh., 20 TEMMUZ Cd., AĞRI Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32612-11978)

- ÇAKIL Mh., ÇAKIL YOLU Cd., OVAYENİCE Mh., DUYGU Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında KAMİLOBA Mh., ÇAKIL YOLU Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32661-24489 23656 23586 23549 23585 23428 23427 23219 23415 23152 23442 23432 23368 23223 23393 23463)

- OSMANGAZİ Mh., 2684. Sk., GENÇ OSMAN Cd., 2634. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32678-20468-27465)

- HÜRRİYET Mh., ÇİÇEKLİ Sk., KUYU Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32680-31230 - 31066 DP-10)

- NURİPAŞA Mh., 55 Sk., 55/1 Sk., 55/2 Sk., 55/3 Sk., 55/6 Sk., 65 Sk., 65/2 Sk., 65/6 Sk., 65/7 Sk., 65/8 Sk., 65/B Sk., 65/C Sk., 65/D Sk., 67/4 Sk., BEKİR SUBAŞI Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32648-1887)

- ORTABAYIR Mh., ÇAY Sk., TALATPAŞA Cd., ZİGANA Sk., TOPEL Sk., BELLER Sk., MEYDAN Sk., NURDOĞAN Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32666-9174 T.M.)

- MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., NENEHATUN Mh., İSLAMBEY Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 02:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32676-29092-28629-29349-29350-29999-28327)

- ODAYERİ Mh., AĞAÇLI Mh., IŞIKLAR Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32681-9286,9863,9710,9794,9795,9796,9974,9430,9520,9943,9942,9905,9843,9789,9265,9264,9263,9269,9235,9860 T.M.)

- KOCATEPE Mh., CUMHURİYET Cd., RECEP PAŞA Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32682-3125)

- GÜMÜŞSUYU Mh., CUMHURİYET Cd., KOCATEPE Mh., LAMARTİN Cd., AYDEDE Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32684-3448)

- MİMAR SİNAN Mh., ÇINAR Sk., ÇATAL ÇİFTLİK Sk., BAHÇEKÖY Cd., ÇİLEK Sk., 1.KUMRU Sk., YILDIZ Sk., AHİ Sk., FATİH Cd., DELEN Sk., 2.FİLİZ Sk., ZÜMRÜT Sk., MİTHATPAŞA Mh., GÜMÜŞ Sk., SAFİR Sk., BAHÇEKÖY Cd., KARAÇAM Sk., AYGÜL Sk., AYDINLIK Sk., TUNÇ Sk., KEMER Sk., 7.LALE Sk., BOZKURT Sk., FIRAT Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32685-9051 T.M.)

- HARBİYE Mh., CUMHURİYET Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32686-3635)

- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., 10.GÜL Sk., CUMHURİYET Cd., 1.CEVİZ Sk., KÜLTÜR Sk., 3.ZAMBAK Sk., CAMİİ Sk., 1.YONCA Sk., 1.KAHRAMAN Sk., RUMELİ Sk., 5.SÜMBÜL Sk., 1.KALE Sk., 1.NİLÜFER Sk., GÖKTÜRK Cd., ÇAMLICA Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32689-9485 T.M.)

- GÜMÜŞSUYU Mh., CUMHURİYET Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32690-3203)

- HARBİYE Mh., CUMHURİYET Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32687-3008)

- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32673-9434,9874,9876,9875,9879,9769,9274,9778,9872 T.M.)

- ARNAVUTKÖY MERKEZ Mh., MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 00:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32677-28805)

- YAKUPLU Mh., FUAR Cd., DEREBOYU Cd., GÖÇMEN Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32683-20371)

- MİTHATPAŞA Mh., DAVUTPAŞA Cd., KIZILÇAM Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32691-9475 T.M.)

- AKÇABURGAZ Mh., 3043. Sk., 3045. Sk., 3046. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32692-21453)

- SAADETDERE Mh., 7. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32693-21601-20816)

- DİZDARİYE Mh., YELKEN Sk., FİLİZ 2 Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32694-22021TM 1.DP)