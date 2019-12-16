Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından İstanbul'da bugün uygulanacak elektrik kesinti programı belli oldu. İstanbul'un birçok ilçesinde muhtelif saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak.

İşte 16 Aralık 2019 tarihli elektrik verilemeyecek o bölgeler:

- MENDERES Mh., 379. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32035-18596)

- HALLAÇLI Mh., KARA TREN Cd.DE Sk., SERBEST Sk., MUHABBET Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32281-25033)

- ÇELİKTEPE Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32236-9036,9502,9179,9501,9029,9313,9012,9908,9187,9312,9188 T.M.)

- NURTEPE Mh., ALİBEY Cd., ÖZEN Sk., SEDEF Cd., BİRGÜL Sk., ÖĞÜT Sk., ARALIK Sk., MESKEN Sk., NAR ÇİÇEĞİ Sk., AKİF Sk., FEDAKAR Sk., ÇİLEKLİ Cd., ÇAM Sk., TAHİR Sk., GÜVEN Sk., AYLİN Sk., HAVADAR Sk., ŞAİR NİGAR Sk., KUTLU Sk., ARI Cd., HÜSNÜHAL Sk., DARGIN Sk., KAPTANPAŞA Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında GÜZELTEPE Mh., ZÜHRE Sk., YAVUZ SELİM Cd., SOKULLU Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 00:10-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32320-9031 T.M.)

- TÜRKOBA Mh., ÖZGÜRLÜK Cd., TEPECİK Cd., VADİ Sk., GÜLDEFNE Sk., YAĞIZHAN Sk., GÖKBULAK Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32849-24412)

- DELİKLİKAYA Mh., CUMA Sk., DELİKLİKAYA Sk., SAHRA Sk., SAMANYOLU Sk., BORDO Cd., CANYOLU Cd., EMİRGAN Cd., HADIMKÖY-ÖMERLİ Cd., ÖMERLİ Mh., HADIMKÖY-ÖMERLİ Cd., HADIMKÖY-İSTANBUL Cd., PROF. MEHMET BOZKURT Cd., YAMAÇ Sk., FAHRİ KORUTÜRK Cd., MUSTAFA İNAN Cd., UÇURTMA Sk., TERME Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 04:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32250-20236, 22905, 22247, 22564, 27237, 22938, 22914, 27292, 20125, 22384, 27534, 20124, 27314, 27251, 27252, 27253, 22456, 27904, 22780, 27361, 21054, 27475, 22986, 22983, 22900, 20357, 43945, 43946, 20700)

- İSLAMBEY Mh., İSLAMBEY Cd., FINDIKLI Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32410-8025)

- CUMHURİYET Mh., ÇETİN EMEÇ Cd., ZİNDE Sk., SEYMEN Sk., AZİM Sk., KAPTAN Sk., BAHADIR Sk., DİLEK Sk., YUDUM Sk., KIRSAY Sk., KIZILÇAM Sk., ACAR Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32442-25080-25297)

- NURİPAŞA Mh., 55 Sk., 55/1 Sk., 55/2 Sk., 55/3 Sk., 55/6 Sk., 65 Sk., 65/2 Sk., 65/6 Sk., 65/7 Sk., 65/8 Sk., 65/B Sk., 65/C Sk., 65/D Sk., 67/4 Sk., BEKİR SUBAŞI Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:30-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32562-1887)

- YENİDOĞAN Mh., 42/4 Sk., 42/5 Sk., 48 Sk., 50/2 Sk., 50/7 Sk., 58 BULVAR Cd., 58/2 Sk., ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN Sk., YEŞİLTEPE Mh., 55 Sk., 56/8 Sk., NURİPAŞA Mh., 55 Sk., 55/1 Sk., 55/2 Sk., 55/3 Sk., 55/6 Sk., 60/3 Sk., 61 Sk., 63/4 Sk., 64/2 Sk., 65 Sk., 65/5 Sk., 65/6 Sk., 65/7 Sk., 65/9 Sk., BEKİR SUBAŞI Sk., MERV Cd., SEBAHATTİN ZEREN Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 12:30-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32563-1889)

- 50. YIL Mh., 2001. Sk., 2003. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32645-28517)

- TALATPAŞA Mh., 1035. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32701-20668 DEPAR 1 / 21626 DEPAR 1)

- İNÖNÜ Mh., BAYIR Sk., DOĞAN Sk., İSTİKLAL Cd., KUYUMCU Sk., 1.UFUK Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32792-11529)

- GÜLTEPE Mh., AYKIRI Sk., KIZILKAYA Sk., 1.ORTA Sk., ZEYBEK Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 11:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32819-11111)

- NENEHATUN Mh., MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:10-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32872-29092)

- ÇELİKTEPE Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32844-9326,9035,9386,9540,9003,9215,9174,9397,9197,9569,9646,9199,9216,9566,9211,9504 T.M.)

- AKŞEMSETTİN Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32846-28082)

- ALTINŞEHİR Mh., ALEV Sk., AKGÖL Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32793-12529)

- ŞEMSİPAŞA Mh., 14. Sk., MERKEZ Mh., TEPE Sk., TİKVEŞLİ Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32847-28163)

- ÇOBANÇEŞME Mh., MİMARSİNAN Sk., OKUL Sk., RÜSTEMPAŞA Sk., ERGENE Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32863-31505)

- SEYRANTEPE Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32859-9455,9128,9122,9552,9546,9645,9651,9545,9376 T.M.)

- TÜRKALİ Mh., ABBASAĞA ÇIKMAZI Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32868-3331)

- BOLLUCA Mh., ABDULLAH GÜL Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 13:50-15:50 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32874-29404)

- 19 MAYIS Mh., HALASKARGAZİ Cd., ETFAL HASTANESİ Sk., MAHMUT ŞEVKET PAŞA Mh., ÖRNEK Sk., MERKEZ Mh., BÜYÜKDERE Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32890-3279)

- UĞUR MUMCU Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32902-28524 TR1)

- MEVLANA Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32881-28133)

- HABİBLER Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 11:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32882-28026 )

- GÜZELTEPE Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32883-29481)

- GÜZELTEPE Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32884-29481)

- FULYA Mh., AYTEKİN KOTİL Cd., 19 MAYIS Mh., AYTEKİN KOTİL Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32886-3587)

- 19 MAYIS Mh., 19 MAYIS Cd., AYHAN IŞIK Sk., CELAL ATİK Sk., DR. HÜSNÜ İSMET ÖZTÜRK Sk., FULYA BAYIRI Sk., GÜL 1 Sk., GÜVEN 1 Sk., MEHMETLER Sk., MERSİNLİ AHMET Sk., MİRALAY KAZIMBEY Sk., NUR Sk., ŞÜKRÜ GÜLESİN Sk., FULYA Mh., DAĞLARCA Sk., FULYA BAYIRI Sk., FULYA BAYIRI ÇIKMAZI Sk., GÜLEN Sk., KOZACIK Sk., OĞUZHAN Sk., OTLUCA Sk., ÖZLÜCE Sk., TOSUN Sk., ÜÇOBALAR Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32889-3142)

- 19 MAYIS Mh., 19 MAYIS Cd., DERE Sk., DR. ŞEVKETBEY Sk., ETFAL HASTANESİ Sk., GAZİ BERKAY Sk., HALASKARGAZİ Cd., KÜÇÜK BAHÇE Sk., SAMANYOLU Sk., TAYYARECİ CEMAL Sk., MERKEZ Mh., HALASKARGAZİ Cd., MEŞRUTİYET Mh., DERE Sk., HALASKARGAZİ Cd., KÜÇÜK BAHÇE Sk., SAMANYOLU Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32895-3234)

- VİŞNEZADE Mh., BAKKAL BİLAL Sk., AKTARLAR Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32891-3659)

- 19 MAYIS Mh., SAMANYOLU Sk., TAYYARECİ CEMAL Sk., HALASKARGAZİ Cd., MEŞRUTİYET Mh., SAMANYOLU Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32892-3165)

- MEŞRUTİYET Mh., TUĞRUL Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32893-3963)

- TEVFİKBEY Mh., 2309. Sk., 2319. Sk., EMRULLAH EFENDİ Cd., ERAVUTMUŞ Sk., HALKALI Cd., ŞEHİT ADEM TAMRAK Sk., YELDEĞİRMENİ Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32911-11116-11856)

- SURURİ MEHMET EFENDİ Mh., EMİN CAMİİ Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32912-3026)

- HABİBLER Mh., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., ESKİ HABİPLER Mh., YILDIZLAR Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32931-28898)

- HABİBLER Mh., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., ESKİ HABİPLER Mh., YILDIZLAR Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32932-28898)

- 75. YIL Mh., 1317. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32940-28354)

- NURİPAŞA Mh., 55 Sk., 55/1 Sk., 55/2 Sk., 55/3 Sk., 55/6 Sk., 65 Sk., 65/2 Sk., 65/6 Sk., 65/7 Sk., 65/8 Sk., 65/B Sk., 65/C Sk., 65/D Sk., 67/4 Sk., BEKİR SUBAŞI Sk., SÜMER Mh., 28/4 Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32942-1887)

- NURİPAŞA Mh., 55 Sk., 55/2 Sk., 56 Sk., 65/2 Sk., 65/3 Sk., 65/A Sk., 65/C Sk., 67 Sk., BEKİR SUBAŞI Sk., SÜMER Mh., 27/1 Sk., 27/2 Sk., 27/3 Sk., 27/9 Sk., YEŞİLTEPE Mh., 55/4 Sk., 55 Sk., 56 Sk., 56/1 Sk., 56/2 Sk., 56/2A Sk., 56/3 Sk., 56/4 Sk., 56/5 Sk., 56/6 Sk., 56/7 Sk., 57 Sk., 57/11 Sk., 57/12 Sk., 57/13 Sk., 57/14 Sk., 57/20 Sk., 57/21 Sk., 57/4 Sk., 57/5 Sk., 57/6 Sk., 57/7 Sk., 57/A Sk., 74/3 Sk., AHMET KAMBUR Sk., BEKİR SUBAŞI Sk., ŞEHİT ER MURAT GÜVEN Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32943-1023)

- SÜMER Mh., 24 Sk., 24/4 Sk., 24/5 Sk., 25/2 Sk., 25/3 Sk., 25/7 Sk., 25/8 Sk., 27/1 Sk., 27/4 Sk., 27/5 Sk., 27/7 Sk., 27/7 ÇIKMAZI Sk., 28/5 Sk., 65/3 Sk., ŞEHİT ER DAVUT BAŞ Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32944-1711)

- ATATÜRK Mh., FİRDEVS Sk., GÖNÜL 2 Sk., GÜNEŞ 1 Sk., SEDEF Sk., KILIÇ ALİPAŞA Cd., PINARTEPE Mh., ESMERAY Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33039-22153)

- ATATÜRK Mh., KILIÇ ALİPAŞA Cd., SERİNPINAR Cd., BARBAROS 1 Cd., PINARTEPE Mh., MEHMET AKİF ERSOY Cd., ZIPKIN Sk., BAŞÖZ Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33040-22177)

- ZÜBEYDE HANIM Mh., 1436. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32933-28850)

- CENNET Mh., BARBAROS Cd., KUTLU Sk., MEVLANA Cd., SÜTÇÜDEDE Sk., TURGUT REİS Cd., ZAFER Sk., PAKTEN Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32962-11663)

- CENNET Mh., 612. Sk., MEVLANA Cd., TURGUT REİS Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32966-11665)

- CENNET Mh., BARBAROS Cd., MEVLANA Cd., YEŞİLOVA YAN YOLU Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32971-11666)

- FATİH Mh., GEZGİN Sk., İMREN Sk., GELİNCİK Sk., FERAH Sk., FIRAT Sk., İPEK Sk., İKİZLER Sk., FİDAN Sk., FINDIK Sk., GONCA Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32991-31242)

- FATİH Mh., FİDAN Sk., FINDIK Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32992-31827 TM DP-6 DP-9)

- CENNET Mh., ANTİKALAR Cd., CEMALBEY Sk., ŞİNASİBEY Sk., YENİYOL Cd., YEŞİLOVA YAN YOLU Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32963-11668)

- MEŞRUTİYET Mh., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32964-3374-3778-3329-3033-3973-3369-3056-3383)

- HALKALI MERKEZ Mh., HALKALI Cd., DEREBOYU Cd., BASIN EKSPRES Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 00:10-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33006-12069-12070-12755-11928-12071-12665-31956-12068-11807-11491-31958-31957-31224-31653)

- HACIAHMET Mh., OYA Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33010-3697)

- KOCATEPE Mh., BÜYÜK ŞİŞHANE Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33012-3135)

- ALTINŞEHİR Mh., ERİK Sk., UĞUR Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 12:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33017-12528)

- MURAT ÇESME Mh., SULTAN MURAT Cd., YUNUS EMRE 2 Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33023-24319)

- KULOĞLU Mh., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32965-3348-3649-3490-3133-3883-3282-3746)

- SULTANÇİFTLİĞİ Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 11:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32976-29026)

- İNÖNÜ Mh., 30/6C Sk., 26/9A Sk., 30/4C Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32982-18601)

- UĞUR MUMCU Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32994-28524)

- ÇIRPICI Mh., MODABAĞ 9 Sk., YULAF TARLASI Sk., BEŞTELSİZ Mh., 5 YOL Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33000-1866)

- OSMANGAZİ Mh., CEMİL MERİÇ Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33018-20347)

- OSMANGAZİ Mh., ZİYA GÖKALP Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33020-22763)

- OSMANGAZİ Mh., ZİYA GÖKALP Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33022-20905)

- PINAR Mh., AHMET ARİF Cd., YEŞİLKENT Mh., 1298. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33026-27398)

- MAVİGÖL Mh., DELFİN Sk., MEFTUN Sk., MANİDAR Sk., EYÜP SULTAN Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33049-29021-29102-29538-)

- AMBARLI Mh., PLAJ YOLU Sk., SAHİL YOLU Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 11:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33042-21076 TM DEPAR9)

- TOZKOPARAN Mh., GÜNEŞLİ Sk., HALDUN TANER Sk., ŞEHİT ER CUMA ŞAHİN Sk., KOPUZ Sk., GÜLİZAR Sk., ERDEMLİ Sk., GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN Cd., G-8 Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33043-823)

- OSMANGAZİ Mh., ZİYA GÖKALP Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33024-22484)

- ATATÜRK Mh., SERİNPINAR Cd., SEDEF Sk., PARMAKSIZ Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33041-22033)

- ZAFER Mh., BABİL Sk., AZİMKAR Sk., BAHARİSTAN Sk., BAHARİYE Sk., BİNGÖL Sk., BÜNYAN Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 12:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33045-31022)

- YENİBOSNA MERKEZ Mh., PERVİN Sk., İSFAHAN Sk., TOPLU Sk., KENANBEY Sk., MERYEM ANA Sk., ALPAKLAR Sk., COŞKUN Sk., BARBAROS 1 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 13:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33050-31024)

- BÜYÜKDERE Mh., MERKEZ Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33069-4006-4288)

- BÜYÜKDERE Mh., REŞİTPAŞA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33070-4152-4003)

- SAHİL Mh., AYÇA Sk., ASMAGÜL Sk., DOKTORLAR Sk., ÇAVDAR Sk., KOCATEPE Cd., MARMARA Cd., ŞANLI Sk., BAŞARAN Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33071-21755-27296TM)

- RUMELİ HİSARI Mh., YENİKÖY Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 10:00-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33075-4157-4150)