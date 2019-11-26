Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından İstanbul'da bugün uygulanacak elektrik kesinti programı belli oldu. İstanbul'un birçok ilçesinde muhtelif saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak.

İşte 26 Kasım 2019 tarihli elektrik verilemeyecek o bölgeler...

- SANCAKTEPE Mh., 5. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30725-18519)

- MARMARA Mh., 115. Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 00:01-08:01 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30925-20170)

- FATİH Mh., 802. ÇIKMAZ Sk., MELTEM Sk., HATBOYU Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31125-11641)

- 75. YIL Mh., 1317. Sk., 1318. Sk., 1302. Sk., CUMHURİYET Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31161-28354tm)

- YILDIRIM Mh., ALİ FUAT BAŞGİL Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31214-8663)

- YEŞİLCE Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31207-9004,9017 T.M.)

- GÜRSEL Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31209-9644 T.M., 9373 T.M.)

- ESENTEPE Mh., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31211-9276 T.M. )

- SULTAN SELİM Mh., TAKIM Sk., SULTAN SELİM Cd., BEDEN Sk., ATATÜRK Cd., BİLGİN Sk., BOZKIR Sk., BEYZADE Sk., TADİLAT Sk., BAYRAM Sk., GÜMÜŞ Sk., GÜMÜŞHANE Cd., BERRİN Sk., TOPALOĞLU Sk., BEREKET Sk., TUNA Cd., TAKIM ÇIKMAZI Sk., BENT Sk., BASAMAK Sk., AYDINLAR Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31246-9637 T.M.)

- BAĞLAR Mh., IŞIK Sk., LALE Sk., YAVUZ SULTAN SELİM Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31254-31625)

- ŞİRİNTEPE Mh., ANAYURT Sk., AKSÖĞÜT Sk., BAYRAKTAR Cd., NURTANESİ Sk., SUSAM Sk., KAĞITHANE BARBAROS Cd., ACIYONCA Sk., ŞİRİNOĞLU Sk., ZAFER Cd., KANYON Sk., BETÜL Sk., HASIR Sk., ŞEHİT OSMAN BOZKURT Sk., SEYRANTEPE Mh., KAĞITHANE BARBAROS Cd., AVREN Sk., SULTAN SELİM Mh., BİLLUR Sk., BUYRUK Sk., BULUT Sk., BİRİCİK Sk., BAYRAKTAR Cd., BASKIN Sk., BALÖZÜ Sk., BOSTANCI Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31263-9549 T.M.)

- SEYRANTEPE Mh., YILDIZ Sk., ÇAVDAR Sk., CAN Sk., YAYINCILAR Sk., İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU Cd., OĞUZELİ Sk., NATO Cd., ZÜHRE Sk., ÇALIŞKAN Sk., ÇELİKAY Cd., ÇINARLI Sk., SİTE Sk., CİHAD Sk., DİLEK Sk., BİNNUR Sk., ASAF Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31267-9376 T.M.)

- ATATÜRK Mh., 422. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31186-21164)

- SULTAN MURAT Mh., 2.KANARYA Sk., SULTAN MURAT Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31202-11108)

- MENDERES Mh., ÖMER SEYFETTİN Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında İSMET PAŞA Mh., NADİR TÜMER Sk., ÇİMEN Sk., MURATPAŞA Mh., ŞEHİT CEVAT TUYAN Sk., KARTALTEPE Mh., GAZİ OSMAN PAŞA Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31215-8228 - 8036 -8736 - 8524 - 18041)

- ORTABAYIR Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31213-9215 T.M.)

- KALEİÇİ Mh., DOKTOR ÇEŞME Cd., ŞEHİT İLHAN SONKAYA Sk., AHMET ACET ÇIKMAZI Sk., BURÇAK Sk., KAVAKLAR Sk., BEŞ KAVAKLAR Sk., GÖKHAN KALAYCIOĞLU Sk., BİLGİN Cd., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31226-23500 23014 23485 23228 23338 23407)

- GÜRSEL Mh., BİLGEHAN Sk., YANKI Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31265-9790 T.M.)

- MERKEZ Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31270-9489 T.M.)

- YEŞİLCE Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31276-9376 T.M.)

- İHSANİYE Mh., AKALAN Mh., İSTANBUL Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31283-23077 23272 23686 23617 23674 23091 23057 23609 23294)

- BEŞYOL Mh., 1.AKASYA Sk., 1.İNÖNÜ Cd., 504. Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31286-11373)

- MAHMUTBEY Mh., KÖPRÜ Cd., ORUÇ REİS Sk., BAĞLAR Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31245-31619)

- YUNUS EMRE Mh., GAZİ CEBECİ Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31247-28850 tm)

- MAHMUTBEY Mh., TAŞOCAĞI YOLU Cd., OĞUZHAN Sk., YELKEN Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 11:30-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31252-31587)

- MAHMUTBEY Mh., TAŞOCAĞI YOLU Cd., ORDU Cd., OĞUZHAN Sk., HACI BOSTAN Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 01:00-01:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31281-31587-31582-31952-31636-31569-31553-31671-31129-31980-31656-31652)

- MERKEZ Mh., BURCU Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31264-9489 T.M.)

- KAYABAŞI Mh., ALBAYRAK Sk., KAYAŞEHİR Bul., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31318-12626)

- KAYABAŞI Mh., KAYAŞEHİR Bul., ALBAYRAK Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31319-12625)

- BEŞYOL Mh., 504. Sk., FABRİKALAR Cd., BİRLİK Cd., 1.AKASYA Sk., 1.İNÖNÜ Cd., KARADENİZ Sk., BEŞYOL YAN YOLU Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 02:30-03:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31329-11243-11413-11373-11296)

- YEŞİLCE Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31268-9637 T.M., 9549 T.M.)

- ULUS Mh., ÇATALCA YOLU Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 02:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31477-24114)

- KURUÇEŞME Mh., KIRBAÇ Sk., ALAYEMİNİ Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31333-3058)

- SÜMER Mh., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 00:30-04:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31344-1200)

- ÇIRPICI Mh., 1. TAŞOCAĞI Sk., 2. TAŞOCAĞI Sk., 3. TAŞOCAĞI (G/4) Sk., ÇINAR 11 Sk., ÇIRPICI YOLU Sk., MODABAĞ 1 Sk., MODABAĞ 3 ARA Sk., MODABAĞ 11 Sk., YEŞİLYOL F Sk., YEŞİLYOL G Sk., YEŞİLYOL F ÇIKMAZI Sk., YEŞİLYOL F ARA Sk., SEFA Sk., MODABAĞ A Sk., 1. TAŞOCAĞI (G/1) Sk., 1. TAŞOCAĞI (G/3) Sk., 74/C, ÇAYIR Sk., ÇINAR 1 Sk., ÇINAR 10 Sk., ÇINAR 12 Sk., ÇINAR 3 Sk., ÇINAR 4 Sk., ÇINAR 5 Sk., ÇINAR 6 Sk., ÇINAR 7 Sk., ÇINAR 8 Sk., ÇINAR Sk., VELİEFENDİ Mh., ÇIRPICI YOLU C Sk., G/2 Sk., HAKŞİNAZ Sk., YENİ KARAKOL Sk., YEŞİLYOL Sk., YEŞİLYOL D Sk., YEŞİLYOL E Sk., ÇİMEN Sk., 75/3A Sk., ÇAYIR Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 00:05-00:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31346-1087-1845)

- GÜRSEL Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31272-9790 T.M.)

- GÜRSEL Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31274-9804 T.M.)

- OVAYENİCE Mh., ÇATALCA Cd., BAKİ Cd., OVAYENİCE Cd., DAMLICA Sk., KADIKÖY Cd.DESİ Sk., MANOLYA Sk., KARAYOL Cd., ÖZÇINAR Sk., SEMAZEN Cd., DOĞA Sk., TEPE ÇAYIR Sk., DİVAN Cd., DİNAMİK ÇIKMAZI Sk., DÜZYOL Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31279-25930-26436-25823-25444-25487-25629-25754-25078-25897-25861-25990-25543-26027-25005-26021-26295-25592-25815-25884-25653-25873-25631-26125-26448-26487-26040-25986)

- MEHMET NESİH ÖZMEN Mh., EMEK Sk., SAVAŞ Cd., BARIŞ Sk., FATİH Cd., AKASYA Sk., SAVUR Sk., PELİT Sk., NADİDE Cd., ESKİ LONDRA ASFALTI Cd., UZUN Sk., KIZILAĞAÇ Sk., AKÇAAĞAÇ Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31301-212)

- KAYABAŞI Mh., ALBAYRAK Sk., LOKMAN HEKİM Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31317-12623)

- ÇIRPICI Mh., 1. TAŞOCAĞI Sk., 2. TAŞOCAĞI Sk., 3. TAŞOCAĞI (G/4) Sk., 3. TAŞOCAĞI Sk., ÇINAR 11 Sk., MODABAĞ 1 Sk., MODABAĞ 11 Sk., MODABAĞ 3 ARA Sk., MODABAĞ A Sk., SEFA Sk., YENİ KARAKOL Sk., YEŞİLYOL A Sk., YEŞİLYOL B Sk., YEŞİLYOL C Sk., YEŞİLYOL F ARA Sk., YEŞİLYOL F ÇIKMAZI Sk., YEŞİLYOL F Sk., YEŞİLYOL G Sk., YEŞİLYOL Sk., YEŞİLYOL H Sk., 1. TAŞOCAĞI (G/3) Sk., ÇAYIR Sk., ÇINAR 1 Sk., ÇINAR 10 Sk., ÇINAR 12 Sk., ÇINAR 3 Sk., ÇINAR 4 Sk., ÇINAR 5 Sk., ÇINAR 6 Sk., ÇINAR 7 Sk., ÇINAR 8 Sk., ÇINAR 9 Sk., ÇINAR Sk., ÇIRPICI YOLU Sk., PROF. DR. TURAN GÜNEŞ Cd., ŞEHİT CENGİZ ALUÇKU Sk., TAŞOCAĞI (G/2) Sk., VELİEFENDİ Mh., 74/C, ÇAYIR Sk., ÇİMEN Sk., PROF. DR. TURAN GÜNEŞ Cd., YENİ KARAKOL Sk., YEŞİLYOL D Sk., YEŞİLYOL E Sk., ÇIRPICI YOLU C Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 05:00-05:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31348-1087-1845)

- MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., DOSTELİ Sk., YAZMA Sk., HAKİM Sk., ALPAYDIN Sk., AYTUĞ Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31352-29675-28681 )

- MİMAR SİNAN Mh., ÇİTLENBİK Cd., BOZBURUN Sk., KAAN Sk., SIRMA Sk., YAREN Sk., TINAZ Sk., ÇALDIRAN Sk., HAKAN Sk., TAŞLIDERE Sk., MELİS Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31287-25714)

- MEHMET NESİH ÖZMEN Mh., FATİH Cd., GÜLSEVER Sk., LİMON Sk., SELVİ Sk., ZAFER Cd., KAYACIK Sk., KASIM Sk., LADİN Sk., POYRAZLI Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31302-187)

- BAĞLAR Mh., YAVUZ SULTAN SELİM Cd., DAL Sk., GAMZE Sk., IŞIK Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 01:30-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31323-31145-31625)

- NİNE HATUN Mh., AYAZMA Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31335-18064)

- TALATPAŞA Mh., 1079. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31325-21624 DEPAR - 1)

- PTT EVLERİ Mh., KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN Cd., YAVUZ SULTAN SELİM Cd., FERAHEVLER Mh., ŞAHİN Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 08:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31363-)

- YEŞİLBAYIR Mh., OĞUZHAN Cd., BAĞIMSIZLIK Cd., PELİNSU Sk., ARDIÇ Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31384-20704)

- AMBARLI Mh., CUMHURİYET Cd., YURDAKUL Sk., DENİZKÖŞKLER Cd., MERKEZ Mh., MERKEZ CAMİ Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31385-21045)

- ASMALI MESCİT Mh., İSTİKLAL Cd., MEŞRUTİYET Cd., HÜSEYİNAĞA Mh., DUDU ODALARI Sk., NEVİZADE Sk., SAHNE Sk., SOLAKZADE Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31416-3072)

- MİMAROBA Mh., ERTÜRK Cd., MUSTAFA KEMAL Bul., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31418-24233)

- MASLAK Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31427-4592)

- TAŞOLUK Mh., AKBABA Sk., AKMAN Sk., DEĞİRMEN ARKASI Cd., KAZIM KARABEKİR Cd., MUSTAFA KEMAL Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 18:00-20:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31357-28820)

- HALLAÇLI Mh., KARA TREN Cd.DE Sk., METİN Sk., SAYAN Sk., İSMET İNÖNÜ Cd.DESİ Sk., KARABAĞ Sk., AFŞİN Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31372-25022-25033)

- HÜSEYİNAĞA Mh., ATIF YILMAZ Cd., HALAS Sk., İSTİKLAL Cd., KÜÇÜK BAYRAM Sk., TARLABAŞI Bul., TOPRAK LÜLE Sk., KATİPMUSTAFA ÇELEBİ Mh., BAHÇELİ HAMAM Sk., BÜYÜK PARMAKKAPI Sk., HASNUN GALİP Sk., İSTİKLAL Cd., SADRİ ALIŞIK Sk., KULOĞLU Mh., FUAT UZKINAY Sk., ÖMER AVNİ Mh., YARASA Sk., ŞEHİT MUHTAR Mh., ATIF YILMAZ Cd., HÜSEYİN AĞA KİREÇHANE Sk., İMAM ADNAN Sk., İSTİKLAL Cd., MAHYACI Sk., MİS Sk., ÖĞÜT Sk., SÜSLÜ SAKSI Sk., TARLABAŞI Bul., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31386-3025)

- AMBARLI Mh., ÇELİK Sk., BEŞEVLER Sk., FAİK BEY Sk., DR SADIK AHMET Cd., ÖĞRETMENLER Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31389-21137)

- AMBARLI Mh., RÜZGARLI Sk., EĞİTİM Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31392-21464)

- DENİZKÖŞKLER Mh., YANIK Sk., NAZIR Sk., DENİZKÖŞKLER Cd., SAVAŞÇI Sk., MERKEZ Mh., AHMET TANER KIŞLALI Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31394-21080)

- HÜSEYİNAĞA Mh., YEŞİLÇAM Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31393-3162)

- MERKEZ Mh., DENİZKÖŞKLER Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31396-21800)

- HÜSEYİNAĞA Mh., BALO Sk., BÜYÜK BAYRAM Sk., EKREM TUR Sk., HALAS Sk., İSTİKLAL Cd., KAMERİYE Sk., KÜÇÜK BAYRAM Sk., NEVİZADE Sk., TARLABAŞI Bul., TOPÇEKENLER Sk., YEŞİLÇAM Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31397-3314)

- HÜSEYİNAĞA Mh., BALO Sk., BÜYÜK BAYRAM Sk., İSTİKLAL Cd., KÜÇÜK BAYRAM Sk., SOLAKZADE Sk., TOPÇEKENLER Sk., YEŞİLÇAM Sk., ŞEHİT MUHTAR Mh., SÜSLÜ SAKSI Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31400-3802)

- HÜSEYİNAĞA Mh., BALO Sk., İSTİKLAL Cd., NEVİZADE Sk., SOLAKZADE Sk., YEŞİLÇAM Sk., KAMER HATUN Mh., KAMER HATUN Cd., KULOĞLU Mh., TURNACI BAŞI Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31404-3018)

- MERKEZ Mh., FATİH Sk., REŞİTPAŞA Cd., AHMET TANER KIŞLALI Cd., MARMARA Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31398-20098)

- HÜSEYİNAĞA Mh., BALO Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31406-3113)

- SEYİTNİZAM Mh., G/36 Sk., BALIKLI ÇIRPICI YOLU Sk., GÜMÜŞSUYU DAVUTPAŞA Cd., OKUL Sk., YUNUS EMRE Cd., G/39 Sk., G/40 Sk., MERKEZEFENDİ Mh., MEVLANA Cd., G/41 Sk., G/42 Sk., G/43 Sk., G/44 Sk., G/45 Sk., G/46 Sk., G/47 Sk., G/48 Sk., G/49 Sk., G/50 Sk., G/51 Sk., G/57 Sk., G/58 Sk., G/60 Sk., GÜMÜŞSUYU DAVUTPAŞA Cd., YENİ ÇİFTLİK YOLU Sk., G/61 Sk., G/65 Sk., G/65/1 Sk., G/66 Sk., G/67 Sk., G/67/1 Sk., G/67/2 Sk., MERKEZEFENDİ Cd., SABRİ OBENİK Sk., SABRİ ÜLKER Sk., MERKEZEFENDİ TEKKE Sk., İETT SİTE YOLU Sk., G/72 Sk., G/70 Sk., G/69 Sk., G/68 Sk., MEVLEVİHANE Cd., MEVLEVİHANE ÇIKMAZI Sk., LONDRA ASFALTI Cd., G/53 Sk., G/52 Sk., D-100 BAĞLANTI YOLU Cd., D-100 KARAYOLU (E5) Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 01:30-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31412-1725-1874-1724-1745-1088-1089-1172-1235-1811-1237-1173)

- PINAR Mh., MASLAK Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31425-4266-4365)

- ASMALI MESCİT Mh., MEŞRUTİYET Cd., HÜSEYİNAĞA Mh., DUDU ODALARI Sk., HAMALBAŞI Cd., KAMER HATUN Cd., KAMERİYE Sk., NEVİZADE Sk., SAHNE Sk., TOPÇEKENLER Sk., KAMER HATUN Mh., BALIK Sk., DARACIK Sk., HAMALBAŞI Cd., KAMER HATUN Cd., TARLABAŞI Bul., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31409-3278)

- CUMHURİYET Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31439-28636 TM)

- SAKARYA Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 14:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31441-28756 TM)

- OSMANİYE Mh., KARTALTEPE Mh., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 02:30-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31443-1558-1559-1560-1561-1562)

- YENİ MAHALLE Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:30-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31436-28011 TM)

- CUMHURİYET Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31438-28636 TM)

- FATİH Mh., BARBAROS 2 Sk., HALİDE EDİP ADIVAR Sk., MELİS Sk., BEGONYA 1 Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31498-22101)

- MERKEZEFENDİ Mh., MEVLANA Cd., GÜMÜŞSUYU DAVUTPAŞA Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31463-1729)

- KAYABAŞI Mh., 75. YIL Cd., KAYAŞEHİR Bul., ŞEHİT MUSTAFA GENCEL Sk., ULUBATLI HASAN Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 02:30-03:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31508-12806-12614-12615-12570-12616-11451-12617-12618-12619-12620-12662-12622)

- ÇIRPICI Mh., ÇINAR 9 Sk., ÇINAR 11 Sk., PROF. DR. TURAN GÜNEŞ Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31468-1451)

- YEŞİLKENT Mh., 1301. Sk., GAZİ Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31517-22237TM 3.DP )

- YEŞİLKENT Mh., NAZIM HİKMET Bul., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31518-27030 )

- ARNAVUTKÖY MERKEZ Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31526-28328)

- ARNAVUTKÖY MERKEZ Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 13:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31528-28260)

- FATİH Mh., CENGİZ TOPEL Cd., SAİT FAİK ABASIYANIK Sk., TAŞKÖPRÜ Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31495-22102)

- FATİH Mh., DİLEK Sk., ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ Cd., KAKTÜS 2 Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31496-22100)

- ARNAVUTKÖY MERKEZ Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 12:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31527-29896)

- ARNAVUTKÖY MERKEZ Mh., MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 02:20-03:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31535-29655-29587-41533-29539-28488-29910-29405-28275-29540-29419-29440-29439-28563-29657-29586-28728-29585-28058-28140-28805-30503-28149-28174-28260-29896)

- YENİMAHALLE Mh., İSTANBUL Cd., CEVİZLİK Mh., NİYAZİ BEY Sk., BEYAZ GÜVERCİN Sk., MUHASEBECİ Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 15:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31546-1638)

- MUHSİNE HATUN Mh., FINDIKKIRAN Sk., ÖRDEKLİBAKKAL Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31548-2313 TM)

- KARAGÜMRÜK Mh., KALEBOYU Cd., KURU ÇINAR Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 23:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31552-2230 TM)

- HARAÇÇI Mh., KARLIBAYIR Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 02:30-03:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31519-29263-29091-28818-29667-29254-29895)

- İNÖNÜ Mh., AKARSU Sk., 1.ORHAN GAZİ Sk., MASLAK Sk., ERTEKİN Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 12:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31228-11529)

- GÜRSEL Mh., İMRAHOR Cd., TÜMLEÇ Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31266-9804 T.M.)