        Haberler Bilgi Yaşam BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: 22 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi ne zaman başlayacak, elektrikler saat kaçta gelecek?

        6 ilçede 8 saate varan kesinti! 22 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi programı

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) 22 Şubat Pazar günü İstanbul'da elektrik kesinti programını açıkladı. Yapılan duyuru sonucunda, "İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?" sorusu yanıt buldu. Açıklanan takvimi göre 22 Şubat Pazar günü İstanbul'un 6 ilçesinde 8saate varan kesinti yaşanacak. İşte 22 Şubat 2026 Pazar İstanbul elektrik kesintisi programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2026 - 23:11 Güncelleme: 21.02.2026 - 23:11
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
